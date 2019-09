La aventura de emprender de Rosario Aróstegui

La asesora educativa Rosario Aróstegui, motivada por los jóvenes y ayudarlos a crear su proyecto de vida, trae a nuestro país el Torneo El Plan, basado en un juego de mesa diseñado por la empresa Momento Cero, de Chile. Este año se celebra la edición de este evento, cuya fecha límite es el 17 de septiembre para las inscripciones antes de celebrarse el próximo 26 de octubre.

¿Cómo te implicas en la realización de este torneo en RD?

Me preocupa el tema de la educación, me apasiona trabajar con los jóvenes y tengo años trabajando el tema de “diseñar tu futuro”, que busca darle herramientas a los jóvenes para que se empoderen, se atrevan a hacer realidad sus sueños y vean que la elección de una profesión es solo un medio para hacerlo realidad.

La profesión no es lo que te define. Tú eres quien define tu profesión, y en ese proceso me surgió la pregunta: ¿cómo hago para que los jóvenes lleven sus sueños a la acción? Y ahí me llega el tema del emprendimiento, y en consecuencia el juego El Plan, que me permite impactar en la educación, que es lo que me ha motivado siempre al tener contacto con los jóvenes.

La elección de hacer el torneo con jóvenes surge porque hoy en día no tenemos que darles el ‘qué’, que se encuentra en internet, sino el ‘cómo’, y cambiar a una metodología más activa, una metodología de aprender jugando que involucra al estudiante para que aprenda a sopesar y usar los conocimientos para su propio beneficio.

Emprender es ayudarte a realizar tu sueño, si ese sueño es un negocio, es social o es tu propia vida, va a requerir las mismas competencias. Creo mucho en cambiar la metodología, pensamos mejor cuando hay emoción e interés.

¿En qué consiste el Torneo El Plan?

Estamos celebrando la tercera edición del Torneo el Plan en República Dominicana. La metodología se basa en aprender jugando. “El Plan, la aventura de aprender” es un juego de mesa lúdico educativo. Lo que buscamos es aprender a emprender desde la edad escolar, y está realizado para que los niños puedan jugar a partir de los 12 años, pero nosotros invitamos a los estudiantes que están en los últimos años de bachillerato, específicamente de 15 a 18 años

Como esta es una metodología nueva en el país, nos encargamos de enseñarles en las preparatorias con monitores que se encargan de apoyar a los estudiantes hasta que aprendan a jugar; luego cada colegio inscrito va a tener su juego y un monitor asignado que les apoyará en su proceso de práctica para que en la ronda final regresen el 26 de octubre para competir y ganar.

¿Para qué está diseñado este juego?

Para que desarrolles las competencias o habilidades que aplicarás más adelante en la vida real. El juego no está diseñado para realizar nuevos trabajos, pero sí para aprender qué hacer cuando tengas una idea y quieras llevarla a la acción.