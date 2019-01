$!La clave para cumplir las resoluciones de año nuevo

Parte del problema ha sido lo difícil que es realizar una investigación del comportamiento. Los métodos tradicionales asumen que los sujetos de prueba entienden completamente las preguntas que se les hacen y dan respuestas honestas. Desafortunadamente, los investigadores no tenían una forma práctica de saber si este era el caso o si realmente medían lo que pretendían. Pero en el laboratorio de biometría más grande de Estados Unidos, investigadores del Texas A&M, descubrieron una nueva forma de estudiar la pregunta que no dependía de lo que los voluntarios les informan.

Luego, los sujetos participaron en una segunda tarea de laboratorio destinada a medir la compra impulsiva: podrían conservar una dotación real en efectivo de US$5 o comprar varios artículos para el hogar que no habían querido obtener. La tarea es análoga a ir a la tienda y comprar productos que no están en su lista. La idea es que el autocontrol ayuda a los individuos a reinar en estas compras impulsivas.

Básicamente, se encontró que ambos lados del debate de autocontrol tenían razón. Por un tiempo, la mayoría de las personas podrían centrarse en el aburrido ojo de buey. Pero llegarían a un punto de fatiga. Después de eso, si los sujetos permanecían allí y seguían con la tarea, terminaron agotando su “batería” de auto-control. Podríamos ver esto observando cuántas compras impulsivas hicieron en la segunda mitad del estudio. Si superaron el umbral de fatiga en la tarea anterior, mostraron menos autocontrol y terminaron haciendo compras más impulsivas.

Por otro lado, los sujetos que se relajaron una vez que alcanzaron el umbral de fatiga tuvieron una experiencia diferente. Permanecieron en la etapa de “dominio de la bola de nieve” del autocontrol: practicaron un poco la habilidad, pero no se exageraron hasta el punto de agotamiento. En la siguiente tarea, sus cerebros no exhibieron los típicos patrones de actividad de compra de impulsos. Ejercer el autocontrol en la tarea del ojo de buey, pero no exagerar, condujo a más autocontrol en nuestra segunda tarea. A estos sujetos les fue mejor controlar las compras por impulso que el otro grupo de sujetos que no tuvieron la sesión inicial de observación de ojos de buey que resultó en acelerar el autocontrol.

El estudio sugiere que el autocontrol tiene las cualidades tanto de la bola de nieve como de la batería: exhibir el autocontrol una vez hace que sea más fácil hacerlo nuevamente un poco más tarde, pero el exceso al principio nos hace más propensos a rendirnos por completo.