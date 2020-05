$!La complicidad femenina en un maratón de 5 series de televisión

Younger. Que la sociedad no se cansa de hostigar haciendo cuestionamientos constantes y fatídicos de la mujer no es oculto para nadie. En Younger se habla de uno de los tantos, la edad, y cómo una mujer que llega a los 40 no le queda otra que mentir sobre su edad -¡y de qué manera, dice tener 26!- para ver el éxito laboral, que si bien es cierto que ha sido logrado por lo que tiene en la mente y no por su fecha de nacimiento, también lo es que ha sido a base de muchas mentiras que le afectan a ella misma. Lleva 6 temporadas que puedes ver en TNT.