$!La equinoterapia y sus múltiples beneficios para la educación

El caballo es un animal lleno de fortaleza física que la utiliza para el bienestar de las personas, ya sea en los deportes o como una simple mascota. El poder que porta no le impide ser sociable y mostrar sensatez al percibir el peligro. Sus múltiples cualidades no son un descubrimiento de la actualidad, sino que se remontan a la Antigua Grecia, cuando el erudito en medicina, Hipócrates, inventó la hipoterapia, una técnica que formalmente llegó a República Dominicana en 2013, bajo el nombre de equinoterapia, para dar respuestas a las necesidades de pacientes diagnosticados con parálisis cerebral, autismo, Síndrome de Down, Asperger, Déficit de Atención, Hiperactividad y ansiedad generalizada.

La razón de su éxito terapéutico en las personas se debe a que impacta de forma positiva en el cuerpo, el sistema nervioso, el área cognitiva y emocional de la persona, que es precisamente lo que la convierte en una herramienta perfecta para potenciar el aprendizaje.