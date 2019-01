$!La felicidad según Marie Kondo

Y no es la única.

“Cuando me mudé a un apartamento, estaba completamente vacío”, cuenta a la AFP Sarah Eby, una madre de Arvada, en Colorado. “Así que compré todo lo que pude para poder sentirme en mi casa”.

Después de encontrarse prácticamente sin techo, Sarah Eby comenzó a acumular objetos para no volver a sentir que no tenía nada en la vida. Hoy, inspirada por la gurú japonesa del orden, Marie Kondo, dice haber acabado con el caos para siempre.

“Creo que todo esto forma parte de mi relación con las cosas”, estima Sarah Eby, que siguió el primer capítulo de la serie antes de sumergirse en el libro.

“Nunca he sido caótica, sucia o desordenada. Tenía, sencillamente, muchas cosas. Y decidí separarme de los objetos que no me procuraban felicidad”, explica.

Fama instantánea

Marie Kondo se convirtió en un icono cultural prácticamente de un día a otro, y sigue siendo objeto de gran cantidad de tuits y memes que se han hecho virales y de cientos de artículos que desentrañan su trabajo con una profundidad a veces hasta sorprendente.

Su método tampoco ha escapado a la controversia: aconsejar a sus clientes deshacerse de los viejos libros ha conseguido, por ejemplo, encolerizar a los amantes de los libros en las redes sociales.

Sin embargo para Den Kovacs, un periodista de Michigan especialista en videojuegos y discípulo del método, Marie Kondo, con sus dulces consejos emitidos sin juicio, es una gran alternativa a otros programas mucho más sensacionalistas de telerrealidad.

“Muchas personas se encuentran verdaderamente en pleno caos, se sienten sobrepasados”, dice Kondo. “Así que cuando ven que llega alguien que les dice: ‘yo puedo arreglar esto’, piensan: ‘Sí, necesito esto en mi vida’”.

En las redes sociales algunos hablan de un “efecto Kondo” con un incremento de los objetos a la venta en las tiendas de segunda mano, aunque, según dijo un portavoz de la cadena Goodwill a la AFP, “es demasiado pronto para decirlo”.