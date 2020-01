$!La fórmula del balance para el 2020

Si no eres de deportes acuáticos, ¡bienvenido al club! Aquí no rechazamos a nadie, así que te lo definimos: el rafting es una actividad recreativa al aire libre en la que se utiliza una balsa inflable para navegar por un río. Se practica a menudo en aguas bravas o en diferentes grados de aguas turbulentas.

Qué fáciles son las matemáticas cuando las contrastamos con la vida diaria, que no trae fórmulas exactas, en la que 2 + 2 siempre da respuestas diferentes (y casi nunca es 4). A propósito del año nuevo y de la década a la que estamos entrando, hablemos un poco de balance, un término muy utilizado pero difícil de alcanzar (y mantener).

Trabaja

Con las distracciones y la tecnología que ya no nos visitan, sino que nos acosan, ¿cuáles líneas debes trazar como límites para proteger tu salud y tus relaciones con tus seres queridos?

Vivimos en el mundo real: aunque te dediques a tu trabajo soñado, de todas maneras debes trabajar (por algo sigue llamándose “trabajo” aunque sea “soñado”). ¿Cuál es el trabajo que debes cumplir? Seguro esa respuesta viene fácil (pero no te confíes, que esta será la más sencilla de todas las preguntas).

El trabajo nos mantiene seguros, pero debemos identificar en cuáles momentos no es prioritario.

Descansa

Si retornamos a la alegoría, mientras continúan desplazándose por el río, en un momento llegarán a aguas poco profundas que no son buenos lugares para nadar y que no exigen remar. Esta es la oportunidad perfecta para acostarse en el bote, compartir con tus amigos y descansar mientras se dejan empapar por el sol.

Diviértete

Aquí nos vamos a parquear, porque qué difícil es para los adultos priorizar el juego.

En el trayecto a lo largo del río, hay otro lugar al que se llega después de descansar y tomar el sol, en el que tendrás mucho calor. Es un excelente espacio para nadar y refrescarte, un momento en el que la más sabia decisión es jugar. Si no aprovechas esta oportunidad, pronto será hora de trabajar otra vez, y permanecerás sudoroso y lamentando no haber jugado.

Nuestra verdadera lucha suele ser el juego. Hay valor en divertirse, en descubrir lo que nos gusta hacer y priorizarlo.

El juego trae pasión y vida. “Algunos de nosotros somos buenos para trabajar, y conocemos el descanso, pero creemos que jugar es descansar. Así que decidimos tomar un día libre”, comenta Johnson. “Pero hay una parte muy importante llamada jugar y hacer las cosas que amas -lo que te hace cobrar vida, lo que te hace feliz-, aquello que te recuerda tus pasiones, fuera del trabajo”.

¿Te llega a la cabeza lo que te divierte o aún debes descubrirlo? ¡No es tarde!

Hay un momento para todo. Debes asegurarte de divertirte y de encontrar placer en tu vida. Muchas veces nos perdemos en nuestros deberes y olvidamos divertirnos; la mentira es creer que somos “más sabios” o “más adultos” por eso.

Sabes trabajar (aún sin conocerte, de eso estoy segura) y quizá sabes descansar (aunque seguro que lo puedes practicar un poco más). Pero, ¿sabes identificar el tiempo adecuado para refrescarte? O, por el contrario, ¿eliges seguir tomando sol hasta insolarte o tratas de remar aunque las aguas no lo ameriten? Descansar no es jugar, y el trabajo no puede reemplazarlo.

¿Qué te apasiona? ¿Con tal solo mencionar cuál actividad se iluminan tus ojos? Esa es tu diversión, tu pasión. ¡Merece tu tiempo tanto como los demás pilares del rafting de la vida!