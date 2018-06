La igualdad del balón: ellas también viven y aman el fútbol

En el caso de María el fútbol llegó a su vida a través de sus hijos, que no solo son amantes del deporte también lo practican, y al verse cada vez más involucrada en este aspecto de sus vidas su fervor llegó hasta el punto de llevar un altoparlante en todos los juegos para animarlos. Este entusiasmo por el deporte llegó a su punto álgido el día que, al buscar qué hacer para botar el estrés del trabajo y la vida cotidiana, optó por hacer caso a la sugerencia de una prima para inscribirse en las Pink Panthers, un equipo de fútbol compuesto por mujeres contemporáneas que en muchos casos son madres de hijos e hijas que juegan fútbol. El equipo ya tiene cuatro años, aunque María solo lleva uno en él, y en ese tiempo cada vez que entra al campo es una oportunidad para correr, reír, patear el balón y dejar que su mente se despoje de cualquier problema. Las Pink Panthers no solo se enfrentan a equipos similares sino que, en par de ocasiones, han jugado también contra las chicas de colegio Lux Mundi en el futbolazo que hace la promoción de onceavo. De todas formas, a pesar de que María nunca ha sido una persona muy deportiva, gracias al fútbol se ha unido a un grupo de mujeres entusiastas con las que se ha acoplado muy bien al compartir el mismo empeño por criar a sus hijos como jóvenes con buenos valores, además del deseo por seguir jugando fútbol.

Aunque en el caso de Claudia el amor por el balompié también llegó por sus hijos y la llevó a unirse a las Pink Panthers, su historia es algo distinta. Desde hace años sus dos hijos se inclinaron por el fútbol, a pesar de tratar de convencerlos de intentar con otro deporte, como el tenis, porque veía el fútbol como una actividad agresiva y temía que pudieran salir lesionados, pero los chicos insistieron y se unieron a sus amigos en el campo, así que Claudia no tuvo más opción que apoyarlos y tirarse de lleno en el mundo del fútbol. Eventualmente, Claudia empezó a sentir también cómo crecía su propia pasión por ese deporte y a través de sus hijos, que han sido preselección y selección nacional, se vio envuelta en temas relacionados con este mundo y se dio cuenta de lo importante que era colaborar con su desarrollo, por lo que formó junto a Roberto Díaz la 4DSquad, empresa que se dedica a apoyar el crecimiento del fútbol en el país y a desarrollar el talento de los niños que lo practican. También crearon la Promises National League (LNFP), una liga de fútbol con la intención de organizar eventos donde los jóvenes deportistas puedan participar a lo largo del año para tener la mayor exposición posible dentro de los eventos relacionados con la liga, así como mayores oportunidades fuera del país.

Maite Ditrén

Estudiante del Colegio San Judas Tadeo (16 años) y jugadora en la Selección Nacional de Fútbol de RD / Instagram: dv7soccer_rd

Para Maite todo comenzó en el 2010, cuando apenas tenía 9 años, y estaba viendo los partidos de la selección española en el Mundial que se llevó a cabo en Sudáfrica. Para ella fue amor a primera vista. Desde entonces comenzó a jugar y lo que al principio no parecía más que un pasatiempo se convirtió en algo más el día que, mientras jugaba en el colegio, un entrenador la observó y la reclutó al instante. Desde entonces las invitaciones a equipos de distintas ligas no han parado. Maite ahora tiene 16 años y con el paso del tiempo este deporte se ha convertido en su pasión. Actualmente forma parte de la Selección Nacional de Fútbol Sala Femenino en la posición de pivot, es miembro del equipo del Colegio San Judas Tadeo, también como pivot, y juega para el DV7 Soccer Academy de medio campo. Maite mantiene un balance entre los partidos, su entrenamiento y el tiempo que dedica a sus estudios o a reunirse con sus amistades, aun así encuentra la forma para cumplir con todas sus responsabilidades mientras continúa trabajando para lograr su sueño: jugar en España y vivir del fútbol a tiempo completo. Una ilusión que poco a poco está haciendo realidad porque, recientemente, tras hacer una prueba con el equipo español Levante Unión Deportiva (Valencia) la aceptaron, solo espera terminar sus estudios en el colegio para empezar a jugar.

El pie en el balón

País favorito en el Mundial: España

Jugador favorito: David Villa

¿En qué equipo quisieras jugar? Real Madrid o Valencia CF

Posición favorita: todas, no hay una posición que no me guste