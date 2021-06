$!La importancia del orden en tiempos de caos

“El orden nos permite centrarnos y alcanzar la paz interior, nos permite sentirnos en control de nuestro cuerpo y alma, así como de nuestro entorno. Podemos atacar con la menor cantidad de distracciones aquello que requiere de toda nuestra energía, evitando así drenarnos en tiempos de caos. El bienestar en nuestros espacios, posibilita por igual afrontar las situaciones con una actitud totalmente diferente, más positiva”, comenta la experta que recientemente disertó sobre este tema para su audiencia en las redes sociales.

Todo esto parece muy bonito desde el punto de vista de quien lo logra, sin embargo, existen personas que por más que vivan ordenando, al poco tiempo todo vuelve al desastre. ¿Son desordenados? “No necesariamente”, dice Navarro, y explica que lo que sucede es que hay quienes carecen de estructuras para crear simples sistemas de organización. “Si sientes que no encuentras nada, es porque no has creado un hogar para cada cosa, y si no sabes por dónde empezar, es posible que necesites depurar. En todos los casos, puedes hacerlo solo o en compañía de un profesional que te guíe para hacer más llevadero y efectivo el proceso”.