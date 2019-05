La llamada, el musical que trasciende géneros y fronteras

Con “La Llamada” los españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo crearon una obra que trasciende los géneros del musical y la comedia romántica que ha acumulado 6 exitosas temporadas en España, más de 800,000 espectadores, 14 premios Broadway World España y una adaptación cinematográfica. Ahora esta historia poco convencional sobre la libertad y el primer amor llega a la República Dominicana con una adaptación producida por José Llano y que cuenta con un elenco estelar protagonizado por Karla Fatule, Laura Lebrón, Máximo Martínez, Carolina Rivas y Gracielina Olivero, artistas que comparten con Estilos sus experiencias en la producción de esta obra.

Karla Fatule [María Casado]

¿Por qué elegiste interpretar tu primer rol protagónico en “La Llamada”? La verdad es que creo que el universo conspiró a mi favor porque yo soy fan del musical desde hace mucho tiempo. Tenía un mejor amigo que vivía en Madrid y desde que vio el musical me dijo “Karla, vi este musical y nada más pensé en ti y te imaginé haciendo el papel de María Casado”. Me enamoré de la obra y me aprendí todas las canciones. Cuando José Llano subió una foto en Instagram porque lo estaba viendo, tan solo le escribí por privado, sin saber que él lo iba a producir, y le comenté que me moría por hacer de María Casado, y se quedó ahí. De repente llamó, me dio la noticia desde Madrid, y se puede decir que ahí morí y reviví. ¿Qué fue lo más desafiante de este papel? De por sí es desafiante porque es mi primer protagónico, entonces ser el peso de la obra ya de por sí te crea un poco de ansiedad. Lo otro es que María está en un dilema ya que no sabe qué quiere ni dónde está parada. Hay un momento en que no sabe si estar o no con Dios, está en el aire; esa situación de encontrar lo que quiere y guiarse de su corazón creo que es el momento más difícil. ¿Qué pueden esperar las personas que vayan a ver “La Llamada”? Entiendo que se van a contagiar de un mensaje de amor genuino, de sinceridad, de que hay muchas veces que nosotros queremos hacer las cosas y no nos atrevemos simplemente por el qué dirán o por miedo. La gente va a salir celebrando un grito de libertad, de amor y de mucha fe. ¿Si pudieras decirle algo a María qué sería? Que siga su corazón, que la admiro mucho porque tiene la valentía de llevarse por sus instintos y seguir buscando, y que siga dejándose llevar por su corazón, que eso es lo que la va a hacer grande y le permitirá llegar donde quiera llegar.

Máximo Martínez [Dios]

En esta obra interpretas a Dios, ¿cómo te preparas para interpretar a un personaje como este? En este caso no estamos trabajando un Dios iconográfico, estamos rompiendo con toda esa idea valiéndonos naturalmente de su omnipresencia. Este Dios se presenta como un cantante de Las Vegas, con todas sus luces, con todo ese mundo que lo rodea de ficción, porque es la manera en que se acercará a otro personaje que es María. La preparación ha sido muy sencilla porque es un personaje un tanto estático en ese sentido y es más interpretativo en la manera de cantar. ¿Cómo crees que reaccionará el público dominicano ante esta obra? Yo entiendo que muy bien. La obra es muy respetuosa, se están trabajando temas un tanto sensibles, pero hemos tratado de mantener una altura y un respeto. Sí es una gran celebración de la libertad, de las diferencias y de la inclusión. Nosotros no somos unos abanderados, todo lo contrario, presentamos un mundo totalmente diferente, un mundo que ha evolucionado en el tiempo, donde todo el mundo cabe. ¿Esta obra fue un desafío para ti como cantante? Lo que pasa es que uno como cantante muchas veces se acomoda a muchas cosas y uno como que se las cree, pero cuando ya entra un equipo de coaching, de vocalización, hay otros requerimientos y ahí el trabajo se vuelve un poco más pesado. Lo que tratamos de establecer fue un balance y es interesante porque hay cosas que uno utiliza y de repente el coach te dice que no van a funcionar, que vamos a trabajar con el paladar y yo diría qu qué es eso, si toda mi vida he cantado de garganta, he cantado de diafragma, pero funciona bastante bien.

Laura Lebrón [Susana Romero]

¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en un musical? ¿Es tu género teatral favorito? Sí, me encanta porque puedo cantar, ya que lo primero que me llevó al teatro fue el canto. Entonces uno canta, actúa y baila, y esa combinación de poder hacerlo todo es lo que a mí me gusta, además del hecho de que la historia se engrandece cuando entra la música. ¿Adaptar una obra que ha sido tan alabada por la crítica implica más presión para ti como actriz? Yo siento que he interpretado a otros personajes que son más populares y realmente sí, uno siente la presión de estar a la altura, pero a la vez me siento igual de comprometida sin importar el nivel de popularidad que tenga el papel, siento que le pongo el mismo esfuerzo y la misma preocupación para que sea bueno y esté a la altura, independientemente de que sea popular o no. ¿Cuál sería la próxima obra que te gustaría que se adaptara para el público dominicano? “Next to normal”, un musical que trata de una familia disfuncional en la que la madre sufre de esquizofrenia, tenía un hermano que murió de pequeño y ella no lo superó; la historia trata de eso, de la vida de esa familia. Cuando estaba en Broadway la vi como tres veces, me encantó y me encantaría interpretar el papel de la hija.

Carolina Rivas [La hermana Milagros]

Aunque la obra original fue creada en España, ¿sientes que es una historia que funciona en cualquier cultura? Totalmente. Es un mensaje con el que cualquier persona se puede identificar, no importa la edad, no importa el género, no importa el sexo, lo importante es seguir tu corazón, sin darle mente a lo que la gente pueda pensar, sobre todo tú mismo de ti. Tienes que aceptarte como eres y tener la valentía de que si descubres que el llamado que pensaste que era para ti no lo es, decir no, voy a seguir mi sueño y lo que mi corazón está diciendo. ¿Crees que el éxito de una obra tan peculiar como esta ayuda a conseguir más patrocinios para obras independientes? Pienso que eso depende del país. El tema de “La Llamada”, a pesar de ser muy universal sobre la búsqueda personal de cada quien, sí tiene una connotación un poco sensual, un poco atrevida, por lo que estamos tratando de cuidar bien que el mensaje llegue como debe y no se vaya por una vertiente que no es la que queremos mostrar, pero quizás por la frescura del mismo pudiera ser una buena propuesta para que las empresas se interesen en proyectos como este y traten de romper un poco el patrón. ¿Para ti cómo fue el proceso para preparar tu personaje? No ha sido tan difícil porque la hermana Milagros se parece un poco a mí, en el sentido de que es tan buena que a veces se aprovechan de ella un poco y a nivel de voz también me parezco algo a ella, tengo la voz dulce y puedo manejarlo, así que lo más difícil para mí ha sido lograr hacerle algo al personaje para que no se pareciera a mí. Poderla separar para que no vieran a Carolina en escena sino a la hermana Milagros, eso es lo que más he tratado de trabajar.

Gracielina Olivero [Madre Bernarda de los Arcos]

¿Cuál fue su reacción al leer el guion por primera vez? Mi reacción no fue tan impactante porque lo primero que me dijo José cuando habló conmigo fue que viera la película y me encantó porque gracias a Dios yo soy muy creyente, pero una creyente con mentalidad bastante abierta, con muchos amigos que tienen su manera de pensar y se acepta. Tras verla leí el guion y entendí que la obra es mucho más rica que la película, mucho más interesante, me gustó más. Le encontré más sentido a la obra. ¿Cuál fue el aspecto de su personaje con el que se identificó más? Mi personaje se identifica mucho con la creencia, con la fe, con entender que todo el mundo recibe una llamada, una llamada de amor. Sol Bernarda de los Arcos es muy creyente. Es de ese tipo de personas que habla con Dios como si estuviera hablando con un amigo, por eso ella entiende a la juventud y el proceso por el que están pasando, muy a su manera, pero lo entiende. ¿A qué crees que se debe el éxito de la obra original? A que el mensaje que lleva la obra va directo a la juventud y a gente que tiene la forma de aceptar los cambios en el mundo y en la sociedad. Es una comedia, es un musical, una obra para que la gente se divierta, pero también lleva un mensaje de amor, de amistad y de tolerancia. l

