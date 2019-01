$!La magia de un clásico con talento dominicano

Alina Abreu y su equipo de Producciones FA se preparan para estrenar “Aladino y el Genio de la lámpara”, una nueva obra musical basada en las increíbles aventuras de Aladino y su fantástico amigo, el Genio, que se presentará los días 8, 9 y 10 de febrero en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.



Alina Abreu [Productora y directora general]

¿Por qué eligió la historia de “Aladino y el Genio de la lámpara” como su ópera prima musical? Aladino para mí ha sido siempre una de esas historias mágicas que se han contado solamente de un solo lado. La historia que conocemos es de Disney y me parece que nadie había entrado verdaderamente a nivel de teatro musical, ni contado la historia desde los dos puntos de vista diferentes de Aladino y el Genio. El guion es original, no buscamos a nadie de fuera porque tenemos todo el talento dominicano para hacer la mejor versión de esta historia de Oriente: Frank Ceara ha escrito la historia y escrito las canciones; Luichy Guzmán está haciendo los arreglos musicales; y estamos estrenando una obra de teatro musical con actores dominicanos que en su concepción está preparada para ir a cualquier lugar internacionalmente con buena acogida porque su contexto de formación es internacional. ¿Qué tomaron en cuenta al adaptar esta historia para un público dominicano contemporáneo? Tiene sensibilidad para un público moderno porque recuerda que tenemos un Genio. Aunque nosotros estamos metidos en una época histórica, hay personajes que te dan licencia para crear las partes jocosas de la historia y trabajar la fantasía. Nuestro Genio es de Occidente y del Trópico. Construimos un personaje de nuestra zona geográfica que se adecúa a nuestro público. Es un genio que te hará reír, te va a ablandar el corazón y hará que encuentres bondades en cada una de las personas que se sienten en ese teatro. ¿Cómo surge el proyecto de Producciones FA? Producciones FA está concebida para hacer todo tipo de género escénico, no solo teatro musical. Podemos presentar óperas, conciertos, ballets, monólogos o cualquier género de producción escénica hasta en espacios alternativos. La idea es lograr que el arte llegue a toda la población y ésta entienda que el arte es para todos. En mi caso, cada vez que hago una producción, mi expectativa es la perfección o por lo menos trabajamos para que se dé la perfección y llevar lo mejor al público con el mayor respeto que se merece. Tengo 32 años con la escuela. Una de las cosas que más me movió a ser productora es la plena convicción, porque esto es mucho más trabajo del que ya tengo con la escuela, de que el arte transforma vidas. Y si esto es lo que Dios ha puesto en mi camino, mi misión de vida, otro canal para seguir transformando vidas a través del arte, pues por aquí es.





José Julio Sánchez [Aladino]

¿Eres parte de esa generación que se crió con el Aladino de Disney? Personalmente Aladino siempre ha sido mi película favorita de Disney y en otras ocasiones en que llegué a hacer presentaciones más pequeñas me tocaba justamente ser Aladino, así que ya venía con una pequeña conexión con ese personaje, y la oportunidad de representarlo haciendo teatro musical, una disciplina que admiro y respeto, ha aumentado más esa conexión. ¿Cómo te preparaste para este papel? Analizando bien a fondo la historia original, de dónde viene, por qué hace lo que hace y las distintas versiones que también existen para enriquecer mi propia versión, he tratado de darle mucha vida a ese personaje para representarlo de una forma más orgánica en escena. El proceso ha sido muy enriquecedor en cuanto al ambiente personal y profesional. He recibido entrenamiento físico y vocal para sacarle el mayor provecho a lo que va a ser la primera puesta en escena de la primera obra de Producciones FA. Estoy muy agradecido con toda la producción por la oportunidad y estoy súper ansioso por llegar al teatro y presentar el fruto de todo este proceso tan bonito.





María Jesús Vargas y Paloma Rodríguez [Princesa Nazira]

Paloma Rodríguez. ( )

María Jesús Vargas. ( )

¿Cómo fue la experiencia y el proceso de desarrollar un personaje junto a otra actriz? Paloma Rodríguez: Es mi primera oportunidad con un papel como este en un musical y poder compartirlo con alguien como María Jesús fue chulísimo porque siento que, aunque somos dos actrices totalmente diferentes, al mismo tiempo hemos logrado combinar muchas de nuestras ideas. Nosotras nos juntábamos al principio de todo el proceso y pudimos trabajar e identificar lo que entendíamos que la princesa debía de representar en aquella época, cómo eso se refleja hoy en día y cómo nosotras, como personas, queríamos mostrarla. Es muy chulo poder ver esos diferentes puntos de vista entre dos personas y lograr un personaje más completo en conjunto. Esa complicidad es como un complemento. María Jesús Vargas: Al igual, entiendo que ha sido una experiencia muy hermosa el hecho de poder complementar las ideas y conectar cómo las dos vemos algo igual o entendemos que la princesa representa esto y a la vez ciertas diferencias. Darle nuestras características manteniendo la misma esencia ha sido toda una experiencia. ¿Con qué aspecto de la personalidad de la princesa Nazira se identificaron más? María Jesús: Con la parte de tener sus valores y principios bien claros. La princesa es alguien que sabe lo que quiere y yo estoy muy clara de mis principios, mi base y mis ideales sin importar el ámbito donde me desenvuelva. Paloma: Yo estoy totalmente de acuerdo y agregaría que viene siendo el factor de independencia; ella representa algo muy interesante que se está viendo mucho hoy en día nuevamente que es ese poder de la mujer, el poder de decisión y qué representa el rol de la mujer en la sociedad. ¿Qué fue lo más desafiante como actrices en esta obra? María Jesús: La audición, en realidad ha sido la audición que más me ha costado. Uno diría que, como se trata de un musical infantil, quizás no tiene la rigurosidad o la complejidad que uno pensara, pero no, eso te enseña que no hay papeles pequeños ni menos importantes o complejos, aun siendo una obra infantil. En la audición debimos aprendernos el monólogo de “Ser o no ser” del Hamlet de William Shakespeare y como talento me sentí muy retada, pero la verdad es que por el hecho de tener un buen tiempo de preparación y con la guía que hemos recibido en dirección teatral hemos podido llegar a un buen resultado. Paloma: Estoy totalmente de acuerdo con que la audición fue muy difícil en ese aspecto, pero luego de la audición, que pasaron unos meses, sufrí una pequeña enfermedad de la garganta donde básicamente perdí la habilidad de cantar en mi rango vocal y en los ensayos de repente no podía cantar las canciones. Para mí el reto más grande fue poder continuar con los ensayos y terapias para lograr llegar a la obra. Hoy en día ya estoy sana y está todo bien, gracias a Dios, pero fue un proceso de dos meses donde valoro más el apoyo, tanto de María Jesús como de toda la producción, que me dieron para poder mejorarme. La confianza que tuvieron en mí, aun con esa situación, es algo que voy a valorar por toda mi vida.



Irving Alberti [El Genio]

Irving Alberto. ( )

¿Cómo te preparas para interpretar a un personaje tan fantástico como un Genio? Honestamente no vengo con la técnica de escuela. Aunque parezca inverosímil, por las diferencias entre el Genio y una persona normal, lo que trato es de sentir que yo soy eso en ese momento. No sé si es una técnica, si es una forma de hacer las cosas, una forma de actuar, porque me he ido haciendo en el camino con diferentes directores, lo que ayuda bastante, y cada uno me dio técnicas diferentes; pero al final, más que técnica, lo que hago es tratar primero de disfrutarme, eso es básico, y segundo de sentir que en ese momento Irving es un Genio. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del guion? Esa preocupación del Genio y Aladino de que, a pesar de tener tanto poder, no hay un momento donde ninguno de ellos quiera hacer el mal, eso fue lo que más me llamó la atención.



Kenny Grullón [El Sultán]

Kenny Grullón. ( )