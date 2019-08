$!La mejor chef italiana se esconde en una isla de 26 km2

La mejor chef italiana del año según la Guía Michelin, Martina Caruso, originaria del archipiélago volcánico de las Eolias, en Sicilia, lleva la cocina en la sangre y su recóndita isla en el corazón como fuente de inspiración.

Con sólo 29 años, la chef del restaurante Signum en la Isla Salina, recibió el premio “Mujer Chef del año 2019” de la guía Michelin, asociada con la red internacional Atelier des Grands Dames fundada por la célebre marca de champaña Veuve-Cliquot.

Hace tres años, cocinando en su isla bucólica, de sólo 2.000 habitantes en invierno, se convirtió en la italiana más joven en obtener una estrella Michelin.

El tatuaje en su antebrazo derecho resume sus ingredientes favoritos: ajo, aceite, pimiento picante, mar y pulpo.

Durante mucho tiempo observó a distancia a su padre Michele, chef del restaurante familiar y apasionado de la cocina tradicional.

“Al principio, mi padre no me dejaba espacio, no quería que me convirtiera en una cocinera, porque lo consideraba un trabajo agotador”, contó.

Dejó el nido familiar por tres años para asistir a una escuela de cocina cerca de Palermo, antes de apropiarse de la cocina del “Signum” e introducir gradualmente la técnica y la creatividad de la gastronomía moderna.

“Logré convencer a mi padre demostrando lo que sabía hacer”, confesó.

Debido a que el restaurante está abierto sólo durante la temporada de verano, logra en invierno olfatear las ollas de otros chefs, como las de Gennaro Esposito, con dos estrellas, quien la ha apoyado siempre.

Ella defiende ante todo la “simplicidad”, aunque explica “que simplicidad no significa que sea fácil”, dice a la AFP con una carcajada.

La pasta más simple, como los espagueti con aceite de oliva, ajo y pimiento picante, la transforma mágicamente con un caldo de pescado aromatizado y salsa de perejil, todo espolvoreado con “queso parmesano pobre”, es decir pan rallado y tostado.