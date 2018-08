La naturaleza y la calma curan

Kyra fue criada en el país hasta los cinco años, edad en que fue llevada a Inglaterra para estudiar. Volvía siempre para las vacaciones y afirma, con una sacudida a su niñez en el rostro, que le encantaba: caminaba por la costa, nadaba en el río, montaba a caballo... y así supo que se identificaba con estar afuera. “Lo holístico vino después, cuando era adolescente”. Después de leer “El Alquimista”, de Paulo Coelho, se dio cuenta de que en realidad lo que buscaba se encontraba en el interior, dentro de uno mismo: “Aunque por fuera puedes ver muchas cosas, culturas, ideas, historias... Lo que uno busca está siempre ahí. ¿Y cómo encuentro eso dentro de mí? Antes siempre estaba buscando por fuera. Yo pensaba que estaba buscando ‘algo’; no sabía que me estaba buscando a mí misma”.

“Se trata de una práctica, no es una religión. Tiene que ver con la respiración y con el cuerpo”, describe Kyra, mientras explica que por esta razón la gente tenía miedo: porque no lo conocían. Así que le buscó el lado positivo a las agresiones que recibió y se dio cuenta de que debía expresar mejor sus conocimientos. Y así lo hizo.

“Si tu comida es la medicina...”

Si es saludable no sabe rico. Kyra Montagu advierte que ese es el principal error en que la gente incurre constantemente, por eso evitan consumir esta comida y los alimentos con los que se preparan, como los vegetales, las frutas y algunos granos.

Es aquí donde entra en juego la medicina natural que, tal como lo explica, no es un “quick fix” sino más bien un cambio en el estilo de vida porque la medicina puede ayudar en momentos de crisis, pero si la persona no cambia lo que está provocando la enfermedad, no le servirá de mucho porque volverá a recaer. En principio, cuando habla de comida vegetariana, la gente suele resistirse. Pero después invita a probar a ver si les gusta y, si no, tienen la opción de ir a comer carne en otro lugar. Pero hasta el momento no ha tenido ni una queja. Y es que, como ella afirma: “si tu comida es la medicina, ya no tienes que tomar medicinas”.

Educación

“Para mí lo más importante es educar a las personas”, afirma la experta que promueve desde su propia experiencia el estilo de vida holístico. Ella, junto con su familia, se instaló en un terreno ubicado en Boca de Chavón, frente al mar, para aprender a vivir holísticamente, en unión con la Tierra. Pasaron unos tres años así y tuvieron que aprender mucho porque todo era nuevo. Recuerda que se mudaron sin nada. Construyeron una casa de madera, con techo de zinc, sin electricidad ni agua. La primera noche que durmieron allí montó una fogata con la interrogante de sus entonces tres hijos a cuestas (ahora tiene cinco): “¿y ahora qué?”. Tomó una olla, la llenó con agua de mar, sacó un sobre de pasta y les dijo: “tenemos olla, tenemos pasta, tenemos agua, tenemos fuego. Ya”. Pusimos la pasta y quedó riquísima. Entonces, en ese momento, cuando todos nos sentamos para cenar, me dije: “esto va a ser bueno”.

Esta y muchas otras experiencias es lo que Kyra quiere difundir hoy entre los demás, para que no sientan un cambio tan brusco, sino que puedan irlo integrando a su vida, poco a poco, sin sentir que se están castigando.