La odisea financiera de las asociaciones sin fines de lucro

Este año, y a la espera del nuevo presupuesto, Rosa del Carmen explica que ha solicitado una cantidad mayor de ayuda al Estado, aunque, ya sea la respuesta positiva o negativa, tiene muy claro que si se preocupara mucho por si es suficiente o no lo que el Estado le da, tendría una excusa siempre para no hacer el trabajo. “Yo soy de las que piensan que si aquí me dan una parte, en otro lado me darán otra”.

¿Qué pide el Estado para canalizar estos fondos? Desde el centro de Promoción y Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro (CASFL), adscrito al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, explican que para recibir una subvención la entidad no lucrativa deben cumplir ciertos requisitos en su solicitud, como contar con registro de incorporación, habilitación sectorial vigente, cumplir con las obligaciones administrativas, financieras y fiscales previstas en la Ley 122-05 y su reglamento, estar al día en la rendición de cuentas y destinar a gastos administrativos tan solo un 20% del presupuesto recibido.

En la actualidad están registradas 8,813 Asociaciones Sin Fines de Lucro (ASFL) en la CASFL, de las cuales solo 1,326 han recibido subvenciones en el año 2020. No es de extrañar que con tantas formalidades, Carmen deba contar en su equipo con una persona que lleve todas estas gestiones al detalle.

Consciente de que en los países latinos no hay mucha cultura de identificarse con este tipo de trabajo social, y amén de que muchas fundaciones han dañado el propósito con el que se formaron, la fundadora de Soy de Cristo opina que no solo el Estado es responsable. “El Estado no es la sociedad, la sociedad somos todos y todos somos responsables de extender la mano a esas personas que están haciendo este tipo de trabajo y se confirme que lo están haciendo bien; si no lo están haciendo yo respeto que se abstengan de dar ayudas. Pero todo está en la cultura, en los países latinos tenemos cultura de pedir y no de dar”.

Por lo que sí aboga es por que tanto el Estado como la sociedad saquen más provecho del trabajo que hacen como fundación, ayudando por ejemplo, a incorporarlas en la vida laboral (ya sea en empresa públicas o privadas), y así cumplir su sueño de formar mujeres profesionales y autosuficientes.

Como quiera los buenos samaritanos existen en nuestro país, un hecho que queda confirmado año tras año con la iniciativa que desde el 2013 promueve Ágora Mall con el Árbol de la Esperanza, y que permite a cualquiera que pase por sus instalaciones colaborar con organizaciones que trabajan a favor de la niñez, la salud y la educación.

Según datos provistos por esta plataforma de responsabilidad social, entre 2013 y 2018, 19 fundaciones fueron apoyadas por el Árbol de la Esperanza impactando con ello 2,195 vidas gracias a las 15,487 horas laboradas por 1,509 voluntarios. Una labor loable que entre 2016 y 2018 recaudó más de US$339 mil a repartir entre instituciones seleccionadas que con esos recursos han completado tratamientos de cáncer para algunos niños, iniciado la construcción de aulas para niños y jóvenes, realizado operaciones a corazón abierto o financiado programas de estimulación para niños y niñas con capacidades diferentes, entre muchas otras causas que han cambiado las vidas de más de 2,000 niños y jóvenes.