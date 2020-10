$!La razón por la que Meghan Markle no quiere tener redes sociales

Cuando se forma parte de la realeza, hay todo un protocolo con el que se debe cumplir. En el caso de la corona británica, una de esas reglas es la estricta prohibición del uso y manejo de redes sociales personales por asuntos de seguridad.

Esa fue la razón por la que, incluso antes de su compromiso con el príncipe Harry, Meghan Markle se vio en la necesidad de cerrar sus cuentas, en las que antes se mostraba muy activa, al igual que en su blog The Tig, donde compartía su pasión por la gastronomía, la moda, los viajes y el activismo social.

Pero luego de más de siete meses desde que se hizo formal su salida como miembro de la realeza y sin nada que le prohíba volver a las redes, muchos se asombran de que Markle aún no haya decidido volver a conectar con sus seguidores. Y para todos los que se lo han preguntado, la propia duquesa de Sussex ofreció una respuesta.

"Hace mucho tiempo que no entro en las redes sociales, por puro instinto de conservación. Hace años tenía una cuenta personal, que cerré, y después tuvimos otra conjunta a través de la institución y de nuestra oficina en Reino Unido, que no manejábamos nosotros mismos. Había todo un equipo detrás de ella", dijo Meghan en su intervención en la convención Most Powerful Next Gen Summit, que tuvo lugar este martes.