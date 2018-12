$!“La salud siempre debe entrar en nuestras prioridades”.

Ha hecho del ejercicio su estilo de vida. Sabe que le hace bien y por eso quiere enseñar a otros cómo cuidarse en balance. La venezolana radicada en Miami, madre de Mathias, es “la arquitecta” de FitCampByME, un circuito de ejercicios de alta intensidad.

¿Qué diferencia el entrenamiento de ejercicios FitCampByME de otras rutinas de ejercicios?

El sistema en sí lo hace diferente. Se trata de un circuito que consta de varias estaciones y en cada una se realiza un ejercicio “funcional” diferente. El tiempo de actividad es de 1 minuto, se descansa por 15 segundos y se repite la misma estación para luego descansar otros 15 segundos antes de comenzar el siguiente ejercicio. De esta manera, estamos trabajando siempre bajo la modalidad de intervalos de alta intensidad, mejor conocido como HIIT (High Intensity Interval Training). El grupo muscular a trabajar varía de acuerdo al día y siempre se comienza con los músculos más grandes para luego entrenar los más pequeños.

¿Qué ha sido lo más difícil en este proceso de diseñar tu propio estilo de vida saludable y en forma?

La verdad tuve la bendición de que mis padres me inculcaron la importancia del ejercicio y el comer saludable desde niña, por lo tanto no se me ha hecho difícil. Sin embargo, debo confesar que, cuando comencé a buscar resultados específicos en mi cuerpo, tuve que cambiar ciertos detalles en mi alimentación y el tema de pesar y medir las porciones de comida se me hacía un tanto engorroso, al igual que tener que coordinar todas las comidas del día.

Hay mujeres que tienen miedo a los ejercicios porque creen que su cuerpo se puede ver como el de un hombre. ¿Qué les dirías?

Que no tengan miedo. Mientras se muevan y se alimenten bien, no habrá forma de que se vean como hombres. La alimentación es clave y por eso siempre recomiendo buscar un nutricionista que les guíe en el proceso mientras aprenden a combinar los alimentos.

¿Qué recomendaciones darías a una persona que con un estilo de vida agitado no puede llevar una rutina de ejercicios?

No hay excusas. Siempre se puede buscar un momento para ejercitarse y esto depende de las prioridades de cada quien y, en mi opinión, la salud siempre debe entrar en nuestras prioridades. ¿No tienes tiempo? ¡Pues levántate una hora más temprano! Si se organizan bien, lo logran. De igual modo, existen entrenamientos intensos que se pueden realizar en muy corto tiempo, y precisamente los que yo diseño se hacen en 30-35 minutos aproximadamente.

¿Cuál es el concepto erróneo más común que suelen tener las personas sobre fitness?

Hay tres comunes: 1. Que hay que sufrir para verse bien. 2. Que hay que entrenar 3 horas al día para lograr ver resultados. 3. Que hay que pasar hambre para poder bajar de peso o tonificar.