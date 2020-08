$!La tecnología se apodera de las mascarillas y estos 4 modelos lo demuestran

Al paso que vamos, no nos queda más que adoptar el uso obligatorio de las mascarillas como parte de nuestra nueva realidad. Esa es la razón por la que expertos en tecnología de todo el mundo han querido hacernos la vida mucho más fácil. ¿Cómo? Desarrollando cubrebocas inteligentes que ofrecen facilidades que van desde monitorear la respiración de quien la use hasta desinfectarse solas. Aquí te presentamos cuatro de esos modelos que de seguro querrás comprar de inmediato.

Desarrollada por una starup de tecnología japonesa de Donut Labs, la C-Face Smart Mask es una mascarilla inteligente capaz de transmitir lo que dices vía mensaje e incluso traducir del japones a otros idiomas al establecer conexión por bluetooth con tu teléfono móvil o tableta. Lo mejor de todo es que esta mascarilla no deja de proteger contra la propagación del virus, pues sus creadoras no solo buscaban que fuera novedosa, sino también segura.

Si, así como lo lees. La mascarilla Cliu, desarrollada por el español Álvaro González, llega para que no tengamos que preocuparnos por si desinfectamos correctamente nuestro cubrebocas. Pero este no es su único atributo, pues el propio González ha definido su modelo como inclusivo, sostenible y tecnológico. “Es ‘inclusiva’ porque es transparente y permite ver la boca de las personas, los que supone un gran avance para aquellas que tienen dificultades auditivas, pero también facilita la comunicación no verbal entre las que no las tienen. ‘sostenible’ porque es reutilizable y además cuenta con unos filtros antimicrobianos y bioactivos, desarrollados por la Universidad de Siena, que si terminan tirados en el medio ambiente no lo dañarían. Y ‘tecnológica’, porque puede autodesinfectarse, medir la calidad del aire y alertar de focos cercanos de coronavirus”.

El precio del modelo básico es de unos 90 euros, mientras que la avanzada cuesta 250 euros.