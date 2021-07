$!La violencia y la ira, ¿es lo mismo?

“Es decir toda emoción tiene un pico de intensidad y un tiempo de duración por el consumo de recursos y energía que necesita; es por ello que no podemos estar furiosos mucho tiempo; cuando baja la intensidad de la furia y me torno molesto, esa molestia pude durar días e ir desde la frustración, la amargura, la confrontación, el menoscabo, la venganza, convirtiéndose en emociones secundarias que tienen una construcción social y cultural cuya manifestación violenta o no, varía según el contexto individual”.

La violencia, una alteración de la conducta peligrosa

Ya que sabemos que la ira es una emoción con la que todos nacemos, no podemos considerarla un defecto ni una patología. No así la violencia, que no debe tomar lugar en nuestro interior ni estilo de vida ¡nunca!

Una explicación neuropsicológica de la violencia es que la expresión no autoregulada están presentes en sujetos agresores, sociópatas y carentes de funcionalidad y que manifiestan en especial disregulaciones en el procesamiento emocional, dice Blanco.

El experto hace referencia a ciertas investigaciones que concluyen que las personas que se encuentran inmersas en ambientes de violencia suelen presentar alteraciones cerebrales en la sobre activación de la amígdala, “pero insisto en que es que es un proceso gradual y sistémico en que el organismo no regula o no procesa de forma adecuada, debido al estado intenso de agresión que recibe posiblemente del ambiente, desde su nacimiento, iniciando con el vínculo de apego materno, posiblemente durante el embarazo, la lactancia y desarrollo inicial”. Lo que nos hace deducir que vivimos en una sociedad enferma de violencia.

De manera que si notas que tus días están llenos de ira o has manifestado síntomas de violencia no dudes en detener sus efectos con tiempo y con la ayuda de un consejero o profesional de la salud mental. Enojarse no es malo, siempre y cuando sea un estado temporal y no permanente; practicar la violencia sí es siempre perjudicial para quien la ejecuta y para quien se convierte en receptor de ella.