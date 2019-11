Las claves de las familias felices

Puntos de enfoque

Poner atención a los factores dañinos

Se pueden dividir en dos, las amenazas y los factores que afectan el bienestar. La primera son todas las situaciones a las que están expuestos los seres humanos, como las enfermedades, muerte, economía, pérdida de empleo, violencia, la separación, migración, entre otros, que en el mayor de los casos no se pueden evitar, pero de los que se puede salir bien librados si existe un plan en conjunto que facilite resiliencia y que por lo regular, al final, nos permite ser mejores seres humanos.

Mientras que los factores enemigos no son tantos, la también terapeuta de pareja, Wanda Mateo, lo reduce a uno y es abrirle la puerta a personas externas para que tomen participación de los asuntos que solo le competen a la familia, como sugerir normas, imponer cosas que no se identifican con los miembros del hogar. Hace la salvedad que ese factor enemigo puede ser un miembro de la familia extendida, es decir, un pariente que no vive en ese hogar y que no tiene un vínculo tan directo que le permita tomar decisiones.