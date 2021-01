$!Las claves para ser feliz, según un estudio de Harvard

Trabajar por pasión, no por dinero. Pese a lo que muchos pudieran pensar, el dinero no está incluido en esta lista, pues en lugar de hacernos más felices, obsesionarnos con las riquezas materiales solo nos lleva a ser esclavos del trabajo y no necesariamente disfrutar de lo que hacemos. “Lo realmente importante es estar contento en el trabajo que realizas”, sentencia Vaillant.

Una buena niñez. Luego de analizar la evaluación de las personas que formaron parte de la investigación, los especialistas se dieron cuenta de algo interesante: los niños alegres y optimistas eran más felices, y de hecho vivían más tiempo. Además de mantener una buena relación con los padres, el estudio revela que llevarse bien con al menos un hermano en la niñez reduce las probabilidades de deprimirte llegado a los 50 años.