$!Las criptomonedas y la seguridad de invertir en ellas

“Las criptomonedas pretenden ser un medio de intercambio digital. Lo que buscan con las criptomonedas, según sus creadores, es democratizar los medios de pagos poniendo en manos de todos la creación y manejo de estas monedas. Se llaman así porque utilizan la criptografía (técnicas de cifrado), como forma de asegurar las transacciones que se realizan con ellas. La criptografía no son más que técnicas o mecanismos utilizados en el mundo digital para asegurase de que la información esté segura y no sea accesible para quienes no estén autorizados”, afirma Perelló.

Según el especialista, la cripto-moneda más conocida actualmente es el Bitcoin, pero no es la única. Además de esta se encuentran en el mercado Ethereum, Dogecoin, Ripple entre decenas más.