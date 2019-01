$!Las dietas no funcionan

La evidencia científica es clara sobre el hecho de que reducir calorías simplemente no conduce a la pérdida de peso a largo plazo ni a beneficios para la salud.

Sospechamos que la mayoría de las personas que hacen dieta ya se han dado cuenta de esto también. Y, sin embargo, aquí están nuevamente, estableciendo el mismo objetivo de pérdida de peso este año que el año pasado.

Las únicas personas que no parecen apreciar esto son las personas que nunca han hecho dieta. Es particularmente difícil de creer para ellos porque no cuadra con sus propias experiencias alimenticias.

Pongamos como ejemplo a alguien llamado “Nicky”: ella come sensatamente la mayor parte del tiempo, con algo de comida chatarra aquí y allá, pero en realidad esto no parece afectar su peso. Ella no está a dieta. Ella es naturalmente flaca, y no es sorprendente que lo crea así pues lo ve con sus propios ojos y lo siente en su propio cuerpo.