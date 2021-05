$!Las mamás de crianza también son madres de verdad

“Madre solo hay una”, dice una frase popular que a pesar de estar llena de plenitud no abarca todos los casos. La vida sabe bendecirnos con progenitoras de sangre únicas, incomparables e irreemplazables; a otros en cambio, les da la oportunidad de saborear el deleite de tener una mamá que no los parió, pero su entrega es tal que sobrepasa la manifestación de amor de cualquier otra. Y nos hacen recordar que el amor de madre es el más perfecto que puede presentarnos este mundo.

Maura engendró tres hijos (José, Billy y Deiry), pero al verlos crecer sintió la necesidad de tener otra hija que la acompañara y a la que pudiera dar toda su atención y afecto. No hacía falta parir nuevamente. Habló con los padres biológicos de Nuris Pérez, cuando ésta tenía 12 años, ellos aceptaron y a partir de ese momento la pequeña adolescente se convirtió en el cuarto retoño de esta mujer llena de amor. Maura es prima del papá de Nuris

Al transcurrir poco más de 20 años de la hermosa decisión, Maura afirma satisfecha que, al igual que a sus hijos de sangre, se aseguró de suplirle todo a Nuris, afecto, educación y principios. "Somos una familia. Nos amamos. Ella es mi hija y vivió conmigo hasta contraer matrimonio hace dos años. Hoy la veo y me digo que valió la pena, en ella veo a mi cuarta hija, para la que estaré para todo lo que ella necesite".

Este Día de las Madres, Nuris es de las personas que lo celebran por partida doble; con una mamá que la engendró y la que decidió darle todo desde los 12 años. "Para Maura tengo mucho amor, gratitud y confianza. No puedo mentir que mi madre biológico me hacía falta porque era muy niña, pero ella con su buen trato y educación me hizo entender que me era favorable seguir con ella, para que hoy en día mis padres estén orgullosos de haberme dejado ir en busca de un mejor futuro al lado de Maura".

Airam Toribio, la hija de muchas madres