1. Starbucks y Supermercados Bravo

Porque no solo de moda ni belleza vivirá el hombre, sino también de café, la estadounidense cadena de cafeterías y café, Starbucks, abrió su primer local en Washington, D.C., para empleados y consumidores sordos o con problemas de audición. Todos los empleados se comunicarán utilizando el lenguaje de señalización americano -American Sign Language (ASL)- para relacionarse con los consumidores. Esta tienda inclusiva no es la primera; desde 2016, la cadena cuenta con un local de lenguaje de señas en Malasia.

La inclusión no siempre se encuentra en países distantes. Localmente, los supermercados Bravo abrieron un nuevo local en la Avenida Los Próceres, y la novedad no fue solamente la locación, sus empacadores también son sordos o tienen problemas de audición.



2. La Sirena



3. Jumbo



4. Gucci



5. ASOS y Tommy Hilfiger



6. Fenty Beauty





7. CoverGirl



8. Gillette

El cortometraje “We Believe: The Best Men Can Be” de Gillette, una marca de accesorios para afeitar tanto para hombres como mujeres, publicó un audiovisual que llamó la atención de gran parte de la población y se esparció rápidamente por la redes sociales. El anuncio muestra cómo, a través de la historia, se ha prejuiciado a los hombres y se ha construido una imagen despectiva de ellos.