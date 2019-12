$!Las mejores aplicaciones para escuchar audiolibros

Muchas veces leerse un libro en la sociedad del apuro resulta algo difícil para cualquiera que sólo cuenta con la oportunidad de leer mientras duerme. Así que, ¿cuál es la respuesta? ¿Nos conformamos con ver la portada de ese libro y quejarnos de no haberlo podido leer? ¿Tendremos que recurrir al efecto Mozart para aprender mientras dormimos? En realidad, existe otra alternativa más factible a este dilema: los Audiolibros. Para quienes no están familiarizados, estas son narraciones grabadas, con dicción y un tono de voz agradable, que transmiten la historia por el medio auditivo, lo que significa que puedes escucharla mientras manejas, das una caminata, te ejercitas, comes, viajas en transporte público, etc. Las posibilidades son numerosas, como también lo son las aplicaciones que te permiten acceder a estos audiolibros. Por eso hemos decidido especificarles las cinco mejores aplicaciones en este campo.