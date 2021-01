$!Las mejores frases para afrontar el COVID-19 con optimismo

4 - Además de un lavado de mano, es un buen momento para que el mundo realice un lavado de corazón, alma, mente, conciencia y espíritu.

5 - No sabes que te depara el día de mañana, así que no te enojes por demasiado tiempo. Aprende a perdonar y amar con todo tu corazón. No te preocupes por la gente que no te quiere, disfruta de aquellos que sí lo hacen.