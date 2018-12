$!“Las personalidades han prostituido el ser influencer como táctica de marketing”

Claudia Chez va un paso adelante. Su visión “futurista” le permitió crear la primera agencia digital en el país, AdVentures Digital Agency, función que comparte como Chief Digital Officer del Grupo Peña Defilló. Su tarea: promover lo que ya nos transciende, la industria digital.

- ¿Cuáles son los desafíos que aún tiene la República Dominicana para introducirse en la cultura digital?

Los cambios no son tecnológicos, son culturales. Y en ese sentido, son humanos. Lo que nos toca es, primero, estar abiertos, y reconocer que eso no viene, que está aquí. Así que lo acepto o lo acepto. Ya no es una opción. Hay que tener esa apertura y buscar la manera de crear ese conocimiento. Cada quien tiene una responsabilidad de cómo formarse y sacarle provecho. Y el reto como sociedad es velar por cómo la academia nos ayuda a formarnos. Cómo se van planteando esos programas con los que vamos a desarrollar esas competencias y habilidades que nos permitirán ser competitivos. Ya el mercado es mundial. Tu consumidor está en el mundo.

- Hay quienes piensan que lo digital es solo para un blanco de público específico.

Es para todos. No conozco una sola industria, un sector, que no esté impactado por la tecnología. Y los ejemplos están vivos: las tiendas de música, como Musicalia, ya no existen. Fueron sustituidas por Pandora, Spotify, iTunes, etc. MovieMax tampoco existe. La sustituyó Netflix, Hulu... Los alquileres y hoteles, por Airbnb, la industria de los taxistas se ha revolucionado, la industria publicitaria también. Estamos pasando de lo manual a las plataformas digitales. Un ejemplo es el comercio electrónico. Un estudio reciente arrojó que hay un crecimiento de un 22% de clientes de usuarios de internet banking.

- ¿De qué manera consigues no saturarte o abrumarte en ese camino de constante evolución?

Primero, humana al fin, sé que no voy a tener acceso a toda la información. Según el CEO de Google, Eric Schmidt, en los últimos dos años se ha creado más información que en la historia completa de la humanidad. Esto es para que pongas en perspectiva la cantidad de data que está disponible, a través de los post de las redes sociales, un reloj inteligente, una nevera conectada, una casa o una oficina automatizada. Internet ha hecho que la cantidad de data que se genere sea abrumante. ¿Qué es lo que hago de manera personal? Tomo decisiones. Cuando me llega una información, decido qué hacer con ella: si es para consumo, si requiere acción de mi parte o si debo delegarla.

- ¿Y cómo te mantienes actualizada?

Gracias a la sed de aprender. Me crea incomodidad quedarme estática. Leo sobre todo muchos blogs, muchos artículos. Si hay uno que llama mi atención, entro a la página e investigo si hay más que me llamen la atención. Si noto que hay una cantidad interesante, entonces me suscribo y lo recibo por correo. Trato de buscar fuentes de información. Es un trabajo permanente. Cuando el tema ya no es relevante, lo elimino. Te vas reciclando.

- ¿Cuál fue ese riesgo que tuviste que tomar para, una vez encontrada la brecha de comunicación y marketing digital, conquistarla?

Te diría que hay una manera históricamente establecida de cómo hacer las cosas. Cuando empezamos, las opciones que teníamos eran las de trabajar a través de una agencia grande. Y eso fue lo que desafiamos. Porque estaba el cliente, la agencia y luego nosotros. Desde el primer momento dijimos “no queremos eso. Vamos a quitar el intermediario y a tener esa conversación directa”. Tenía que ser así para poder entender al cliente, sus objetivos, cómo contribuir. Esto no es estético ni accesorio. Tener que explicar esto, porque no existía este modelo de negocios. Por eso fuimos la primera agencia digital de RD. No había una especialización en el canal digital.