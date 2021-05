$!Las preguntas que toda mamá deberá responder en algún momento

En otras palabras, procura ser tú quien le des las respuestas y no internet, un amiguito confundido o un adulto que nada tiene que ver con tu hijo. Verás que será una experiencia placentera y cuando le tomes el hilo la disfrutarás como otras tantas. No mientas, responde con cariño, naturalidad y simpleza, siempre adecuadamente a la etapa del desarrollo en que se encuentre.

Pero, ¿qué le respondo a un pequeñín acerca de la muerte, el sexo u otros temas que ni los adultos sabemos abordar? Usa el lenguaje figurado propio de su fantasía, si aún está en la primera etapa de la niñez, no tienes que ser tan explícita, ni tan directa; solo una porción de la verdad que pueda ser digerible para sus cortos años y que ésta sea enriquecida por las cosas que sí entiende; sin dejar de ser coherente, porque la niñez y la adolescencia no son sinónimos de tontería.

Es aquí donde entran las inesperadas preguntas que surgen cuando menos te las esperas, pero para las que igualmente deberías estar siempre dispuesta a responder, porque para ellos tú lo sabes todo y sin esperar que busques solución en Google, solicitarán tu respuesta de inmediato. De lo contrario, te aseguramos que la insistencia no te dejará respirar y mucho menos pensar.

“Para responder a las preguntas que hacen mis hijos me apoyo en mis creencias como cristiana y mi experiencia en la vida, sin necesidad de decirle todo lo que significa porque a su corta edad solo le crearía más confusión. Respondo de manera breve y en un lenguaje que ellos puedan entender; por ejemplo, hoy Daniel, mi hijo de seis años, me preguntó cómo se hacen los bebés –seguro que otras muchas madres han tenido que responder esta pregunta–. Mi respuesta fue que cuando las personas se hacen mayores se unen a otra y cuando desean tener un bebé oran para que Dios se lo dé. La respuesta generó otra pregunta: ¿Cuándo Dios nos dará una hermanita? Hay que orar para que Dios nos la dé, fue mi respuesta, la cual pareció satisfacerlo”, comparte Noemí Guillén.

Pero también podrían surgir nuevas inquietudes, a las que esta psicóloga escolar responde:

¿Cómo nacen los bebés? Cada persona responderá acorde a sus creencias y convicciones; si eres una madre cristiana podrías usar algo como que luego de respondida la oración del Señor el bebé estará en la barriga (vientre) de mamá durante nueve meses, cuando llegue el momento de salir le dará dolor, entonces va al médico para que él le ayude a sacarlo para que lo podamos cargar y besar.

¿Qué es la muerte? Siempre es fácil responder a una pregunta de un niño cuando no es nuestra situación lo que el pequeño está preguntando; un ejemplo, cuando no estás de luto y un niño te pregunta qué es la muerte: “Hace unos meses pasé los días más difíciles de mi vida; fue cuando mis hijos compartieron con mi hermano, afectado de salud, pero estable; dos días después murió y los niños al ver la tristeza en el rostro de todos, preguntaron ¿qué había pasado con su tío y dónde estaba? Respondí que Dios lo necesitaba en el cielo y por eso no lo íbamos a volver a ver, pero siempre lo recordaríamos con mucho amor, fue mi respuesta”.

¿Por qué tienes senos y yo no? Porque las mujeres y los hombres tenemos diseños de cuerpos diferentes. Tu diseño es igual al de tu papá porque eres varón o los tendrás cuando seas más grande, en el caso de que estemos respondiendo a una niña.

Cuando se hacen más grandes que puedan acudir a ti