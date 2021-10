$!Las razones por las que los millennials odian hablar por teléfono, según estudio

De acuerdo con la investigación, la mayoría de los jóvenes (el 88 % de los encuestados) prefiere tener data en su teléfono móvil que usar el saldo para llamar. Por otro lado, el 81 % dijo preferir no hacer llamadas por la ansiedad que estas suponen, pues se corre mayor riesgo de decir algo de lo que se puedan arrepentir al no tener el tiempo suficiente para organizar sus ideas.

Un reciente estudio titulado ‘Por qué los millennials odian hablar por teléfono’ se ha encargado de profundizar en el tema. Luego de encuestar a 1,200 jóvenes estadounidenses nacidos entre 1981 y 1996, investigadores confirmaron que, en efecto, a las nuevas generaciones no les agrada la idea de mantener conversaciones a distancia por voz.

Las excusas más usadas

¿Cuál es la excusa que utilizan cuando no contestan las llamadas? La respuesta más común es, por mucho, que su teléfono estaba en silencio (63 %), quizá por ser una de las excusas más creíbles en estos tiempos. “Desactivar el sonido del teléfono se adoptó naturalmente como una forma de etiqueta social durante la última década más o menos, después de todo, el volumen de notificaciones de los chats grupales y las aplicaciones sería escandalosamente irritante”, asegura el portal Bank My Cell, que reseña el estudio.

Otras excusas frecuentes es no haber contestado porque tenían poca señal (12 %), se encontraban en una reunión (9 %), estaban conduciendo (6 %), no encontraban el teléfono (5 %), el celular se dañó (4 %) y no reconocían el número que llamaba (1 %).

¿A quiénes es más probable que le ignoren una llamada? Irónicamente, a los amigos (29 %) y familiares (25 %). En esa lista siguen los compañeros de trabajo (21 %), el jefe (14 %) y un socio (11 %).