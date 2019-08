$!Las redes sociales, tu nuevo CV

Hoy en día las redes sociales son vistas como una extensión natural de la gente. De hecho, se espera o se asume que todos hagan publicaciones de su vida pública, privada y profesional; y aunque su vida no dependa solo de lo que comparte en redes, su trabajo tampoco dependerá solo de lo que coloca en el currículum. En la actualidad las redes sociales se han convertido, para muchas empresas, en un marco de referencia para ver cómo puedes proyectar su marca. Y para tratar este tema hablamos con el experto en marketing digital Edgar Argüello, quien nos comenta que de las estadísticas que maneja 8 o 9 de cada 10 empresas ven las redes sociales de los candidatos antes de contratarlos. “Si tienes tu perfil privado solicitan que lo pongas público por unos minutos para revisar tu perfil. Eso normalmente corresponde a perfiles de Facebook e Instagram, pues normalmente no pasa en LinkedIn, donde el objetivo principal es mucho más profesional que personal”, explica Argüello. De esta forma los reclutadores están viendo tu contenido para determinar si eres compatible con la cultura organizacional de la empresa. Entonces, aunque tus redes son “tuyas”, si ven algo que no les gusta, lo más probable es que no sigas en el proceso de selección.



¿Lo publico o no lo publico?

Para determinar qué publicar y qué no, es bueno tener claro cuál es tu objetivo en las redes sociales y de tu objetivo final debe salir tu contenido para que sea coherente. Argüello asegura que,“¡es súper simple! Aunque requiere un poco de sentido común. Yo me guío por la siguiente regla: si me llego a preguntar ¿es buena idea publicar este contenido?, es porque probablemente no lo es. Si l dudas antes de publicar es porque algo te dice que no es una buena idea, así que es mejor no publicarlo”.

Coherencia: un punto en común Para la comunicadora y coordinadora de contenido digital Maylin Dionicio, la primera impresión que muestras en tus redes crea juicios sobre ti, y las empresas no se pueden dar el lujo de que quien te sigue se haga juicios falsos de su marca. La gente y las marcas asumen que lo que compartes en las redes es lo que eres, por eso tu perfil en redes sociales debe estar en armonía con tu perfil profesional. Y para lograr esa armonía en tus cuentas, puedes seguir los tips que Dionicio comparte con Estilos: Elige una buena foto de perfil: selecciona una que te represente profesionalmente o a lo que aspiras ser. Ojo con tus comentarios: estos definen lo que tienes en el cerebro. Sé prudente, respetuoso y evita las discusiones absurdas. El vocabulario: una persona que expone groserías y "malas palabras" demuestra ser ignorante, irrespetuoso y con poca educación. Ortografía impecable : las faltas ortográficas le quitan la credibilidad a cualquier profesional. No te dejes influenciar por el lenguaje popular, hasta para ello hay reglas. Tus fotos : no debes tener imágenes estrictamente profesionales, pero sí tener cuidado con las fotos con poca ropa, con señales, alcohol y muchos factores más que pueden destruir tu imagen profesional.

Las redes te posicionan en el ojo del mundo

Hoy la democratización de internet permite darte a conocer no solo en tu país, sino prácticamente en todo el mundo. Esto es excelente para las personas que están en el proceso de amplificar su mensaje. Arguello enfatiza que esto es importantísimo hoy en día para los profesionales, porque empiezan a posicionarse como entendidos o incluso expertos en sus áreas respectivas y eso conlleva a un aumento de visibilidad y también una plusvalía de sus potenciales ingresos como profesional.

¡No lo hagas! No hagas ninguna publicación que podría desencadenar en un problema o en una crisis para la empresa o persona. ¿Qué es una crisis? Cualquier situación que pueda perjudicar económicamente una marca o lesionar su reputación. Con esto el especialista no dice que producir debate sea mala idea, al contrario, es excelente, pero es preferible evitar producir una situación que no estaba prevista porque probablemente quien puede salir perjudicado seas tú. No des información personal.

No des información privada.

Ojo con lo que sale en las fotos.

Ojo con la localización de las fotos.

No sobreexpongas a los niños.

Ojo con publicar fotos con logos y uniformes de colegio.

Privados o personales

Aunque las redes sociales son plenamente personales, no son 100% privadas. Son espacios que pueden ser íntimos, pero siempre sujetos a que en cualquier momento se conviertan en públicos. Por ende, hay que convivir con la idea de proteger la privacidad y pensar en consecuencias antes de publicar.



No todo lo que publicas lo tiene que ver tu jefe

Muchos jefes te siguen para luego sacar en cara públicamente tus posts personales, dejando bien claro que no están de acuerdo con dichas publicaciones, y te preguntarás: ¿qué tiene que ver con el trabajo? ¿Dónde queda la privacidad de las personas? Y pensarás: “es mi muro y puedo hacer lo que yo quiera”. ¡Alto! Ahora las redes han brindado la opción de crear listas, y con esto segmentas la información y excluyes a ciertas personas (tu jefe, por ejemplo) para que puedas controlar qué ve y qué no ve la gerencia en tu empresa, aunque esta regla no es definitiva, puede encontrar a alguien que le muestre lo que compartiste y pusiste que no viera.



El bloqueo es la guerra

El hecho de bloquear es a veces una declaración de guerra y muchas personas NO TIENEN la inteligencia emocional para lidiar con un “bloqueo digital”. Es probable que al bloquear a tu jefe se pueda producir una situación incómoda. Pero todo depende de la relación que tengas con tu empleador. Al final tienes la total libertad de decidir quién ve o quién no tus publicaciones personales. Existe una línea (aunque muy delgada a veces) entre relaciones personales y profesionales. Por eso, si decides incluirlo, ya tienes una responsabilidad adquirida sobre qué o qué no publicas. Si elegiste ser amigo de tu jefe cuida tus desahogos sobre tu lugar de empleo.