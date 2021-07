$!Las señales que advierten que tu pareja te engaña, según un detective privado

¿Alguna vez te has preguntado si tu pareja te engaña? Estamos casi seguros de que la respuesta es afirmativa, y es que en un mundo en el que cada vez cobra más fuerza la idea de que los seres humanos son infieles por naturaleza, es casi imposible no pensar en que esa persona con la que mantienes una relación te ha engañado en cierto momento.

Aunque algunos se hacen la pregunta, pero prefieren no tener respuestas, hay otros que no se quedan tranquilos hasta confirmar o descartar sus sospechas. Para estos últimos es que el ex agente federal Tom Martin ha elaborado una lista con las 20 señales más reveladoras que advierten sobre una infidelidad, incluida en su libro ‘Seeing Life through Private Eyes’.

Tras 40 años ejerciendo como detective privado, Martin llegó a la conclusión de que las parejas infieles siguen el mismo patrón. Tal y como cuenta a The Independent, los signos más obvios suelen ser pasar horas extras en el trabajo, disminución de la cantidad de relaciones sexuales y un incremento en los viajes de negocios, así como mayor preocupación por lucir bien o estar siempre a la defensiva.