$!Las tareas domésticas y sus efectos positivos para la salud

En estas semanas sin servicio doméstico, las tareas del hogar parecen tragarse la paz de unos y otros, frecuentemente suenan las frases como !se me va el tiempo suapeando, fregando, cocinando, lavando...! Lo que quizá te decepciona es que todo caiga sobre ti habiendo más personas entre las que se pueden distribuir los oficios. No te preocupes que tu cuerpo te agradecerá el mantenerlo ocupado, pero no descartes ponerte firme en parar a todos del sillón y que se pongan a lavar paredes, baños y pisos, que una mente vaga es un taller de malos pensamientos y afecta el físico.

¿Quién dijo eso? Nada más y nada menos que la Organización Mundial de la Salud y, para los que se escudan de hacer una rutina de ejercicios, hace la salvedad de que forma parte de la actividad física pero no el todo de ella. Se requiere llevar a cabo otras cosas en el día a día para un bienestar integral que garantice una mejora en las funciones cardiorrespiratorias y musculares, la salud ósea y de reducir el riesgo de enfermedades no transferibles y depresión. "Incluye entre ellas los deportes o ejercicios pero también las tareas domésticas".

Al aclarar las diferencias entre la actividad física y el ejercicio, detalle el ejercicio como "una variedad de actividad física planificada, estructurada, repetitiva y realizada con un objetivo relacionado con la mejora o el mantenimiento de uno o más componentes de la aptitud física; mientras que la actividad física abarca el ejercicio, pero también otras actividades que entrañan movimiento corporal y se realizan como parte de los momentos de juego, del trabajo, de formas de transporte activas, de las tareas domésticas y de actividades recreativas".

Indica que aumentar el nivel de actividad física es una necesidad social, no solo individual. Por lo tanto, exige una perspectiva poblacional, multisectorial, multidisciplinaria, y culturalmente idónea.