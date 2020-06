$!Las tres cosas de República Dominicana que más le gustan a la embajadora de Canadá

La hermosura de la tierra dominicana y la gente encantadora que habitan esta media isla deja fascinados tanto a los visitantes como a quienes llegan a vivir por alguna temporada. Habrá algunos pocos que quizá opinen lo contrario, pero ellos no son el tema, sino la gente como Shauna Hemingway que desde hace casi tres años reside aquí ejerciendo la misión que amerita ser embajadora de Canadá.

Para ella República Dominicana tiene mucho que compartir con el mundo, en el que muchas personas se limitan a la idea de que es un país de una pequeña isla del Caribe, cuando en realidad es mucho más que eso.

“Estoy segura que no hay ninguna persona que visite a la República Dominicana que no se sorprenda por la riqueza que puede ofrecer, la belleza. Hay que venir a descubrir el país"... mientras añade que "se dice que República Dominicana lo tiene todo y es cierto. No he conocido todo todavía, pero he conocido una buena parte de la belleza de RD”.