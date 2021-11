$!Lecciones de película para el Día de Acción de Gracias

Entretenimiento para toda la familia

Películas como “Planes, Trains and Automobiles” (1987), “Dutch” (1991) y “Scent of a Woman” (1992) abarcan los géneros como la comedia y el drama no tienen nada que ver la una con la otra, excepto por dos detalles: el Día de Acción de Gracias es un elemento clave de la trama y en todas resaltan como esta fiesta nacional es una de las celebraciones familiares más importantes de los Estados Unidos.