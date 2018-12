$!Leticia Tonos y la historia detrás de la migración dominicana

El próximo 27 de diciembre llega a las salas de cine “Juanita”, el más reciente filme de la cineasta dominicana Leticia Tonos, protagonizado por Cheddy García, Tito Valverde, Milly Quezada y Carasaf Sánchez. Con esta película, la cual es una coproducción oficial entre España y República Dominicana, Tonos trae una emotiva historia para la época navideña en la que trata el tema de la migración y cómo afecta a aquellos que buscan mejor vida.

¿Cómo surgió el proyecto de “Juanita”?

Nace hace aproximadamente dos años del interés que siempre he tenido por explorar nuestra identidad como dominicanos y sentía que esos dominicanos que se van a buscar una mejor vida a otros países, no eran lo suficientemente valorados en su justa medida y profundidad por las complejidades que manejan esos compatriotas a nivel de relaciones, del desapego que llegan a tener los hijos, de lo difícil que es el regreso, de cómo llega un momento en que no se sienten bien ni aquí ni allá. Valía la pena explorarlo y ser valorado.

¿Qué tal fue dirigir dos actores tan disparejos como Cheddy García y Tito Valverde en los papeles principales de “Juanita”?

Creo que no son tan disparejos porque, aunque Cheddy se haya destacado más en la comedia en nuestro país, es una actriz sumamente versátil, tiene un rango muy amplio y se maneja perfectamente en el drama, pero también la comedia; y Tito se ha destacado más como un actor dramático pero, igual, el rango que tiene para llegar e interpretar momentos cómicos en la película me parece genial, y la química que tienen ambos en el set es muy buena. Igual, las cosas que los separa, los contrastes, el hecho de ser actores con backgrounds diferentes, añade a sus respectivos personajes en la película, pues tanto Juanita como Mariano, que son los personajes que interpretan, en realidad vienen de mundos distintos y son muy diferentes.

¿Cómo fue la experiencia de tener a Milly Quezada en el elenco?

La reina es única, es impresionante la capacidad de trabajo de Milly Quezada y la entrega que tiene en todo lo que hace, a pesar de que tenía muchos compromisos, incluso presentaciones en los Grammy Latinos, siempre buscó la manera de cumplir con nosotros y de estar ahí y dar, no diría el 100% sino el 200%. Para mí es un honor y un privilegio haber contado con esta dama que es un ejemplo de trabajo, de disciplina, de empoderamiento femenino en nuestro país. Ella no solo actúa en la película, es la compositora y autora del tema principal de la película, que se llama “Juanita no come cuentos”.

¿Entonces “Volvió Juanita” no es el tema principal de la película?

El tema de la película no es “Volvió Juanita”, sino “Juanita no come cuentos” porque en el proceso de desarrollo de la película nos dimos cuenta de que en realidad, aunque el tema es muy pegajoso y muy alegre, el tema de la película en sí de “Juanita” es qué pasa después de esa llegada, después de esa algarabía. La película no va de qué contentos estamos de que Juanita regresó, sino de qué pasa después de que nuestros dominicanos ausentes regresan, cómo procesan ese regreso y las situaciones, a veces cómicas, en las que se ven envueltos. Por eso explora más a profundidad este tema sumamente poderoso y que refleja el empoderamiento femenino y cómo este personaje hará cualquier cosa por la persona que quiere.

¿Se puede asumir que la época de la Navidad y todo lo que conlleva es un elemento muy relevante en la historia de “Juanita”?

Definitivamente. La Navidad es un personaje más en “Juanita” y creo que nos da el contexto perfecto para ese regreso porque es un sentimiento universal. Eso era precisamente lo que estábamos buscando con la película, crear esa situación, ese canvas donde nuestros personajes se encontraran en ese momento de reflexión y alegría al mismo tiempo.

“Juanita” está basada en una canción popular, tu cortometraje “Ysrael” es una adaptación de una historia escrita por Junot Díaz, hasta “Cristo Rey” es una adaptación de la clásica historia de Romeo y Julieta, ¿hay alguna otra historia, canción o material que quisieras convertir en un proyecto audiovisual?

Me encanta la pregunta y en realidad no me había dado cuenta de que es así. Sí, hay otra película que tengo en postproducción, precisamente basada en el libro “Mis 500 locos” del doctor Antonio Zaglul, que esperamos que llegue a los cines el año que viene y me encanta que hagas esa observación porque creo que todo esto viene de mi afán de nutrirme de mis orígenes, de nuestra humanidad, no solo de lo que significa ser dominicano sino lo que significa cómo el ser humano reacciona a ciertas cosas. Entonces los libros, la literatura y, por qué no, también los cuentos cortos, son impresiones y oportunidades que tenemos los realizadores de poder obtener un material valiosísimo a través de reflexiones a menudo mucho más profundas que a las que uno puede llegar en el corto tiempo que a veces tenemos para desarrollar un guion.

¿Qué más nos puedes adelantar de “Mis 500 locos”?

Lo único que puedo decir es que estamos muy contentos con el resultado. La interpretación de Luis José Germán va a sorprender a muchas personas como el doctor Antonio Zaglul. Creo que ese papel fue hecho para él y, a pesar de estar basada en el libro del doctor Antonio Zaglul, donde los personajes son riquísimos y hermosísimos, a través de ese mundo, el del manicomio, también podremos conocer lo que está pasando fuera, nos da ese sentimiento de que afuera hay algo que no está bien y nos hace preguntarnos en algún momento, porque se desarrolla en la época Trujillista, si los locos están dentro o fuera del manicomio.

Fuera de esa próxima producción, has escrito el guión de todas las películas que has dirigido, ¿esto ha sido por coincidencia o te sientes más cómoda dirigiendo una historia que surge de tu propia imaginación?

Para mí escribir el guion es parte de todo el proceso creativo, lo siento como parte de mi labor como directora, como realizadora del proyecto. Incluso “Mis 500 locos”, aunque no escribí el guion (lo hicieron los talentosos Waddys Jáquez y Lenin Comprés), sí estuve muy involucrada y tuve muchas conversaciones con ellos. Necesito invertir en ese tiempo y sentirme que estoy involucrada en el proceso de la escritura porque siento que es parte de mi trabajo como directora, y lo disfruto muchísimo.

¿Cuáles son los tipos de personajes que más te inspiran para contar una historia?

Me encantan los personajes imperfectos, como nosotros, como Juanita, como Mariano. Me encanta explorar la dinámica de las familias “disfuncionales” porque en realidad se dice que ya no existen las familias normales, entonces me encanta cómo las personas imperfectas buscan soluciones, de maneras creativas, a las problemáticas de sus vidas y cómo a través de esa maravillosa imperfección se logran relaciones verdaderas que vale la pena cultivar.

¿Dirías que actualmente la mujer tiene más oportunidades para crecer en el cine, ya sea como cineasta, actriz, guionista o en cualquier otro rango?

Sí y estamos echando la pelea a un nivel con un estándar muy alto. Creo que la representación femenina en la industria es buena e importantísima si la comparamos con otros países de la región. Tenemos mujeres directoras, guionistas, productoras, en el departamento de cámara, editoras, aunque nos faltan directoras de fotografía. ¿Dónde siento que todavía nos falta ese esfuerzo femenino? En la parte de la decisión final, de dónde se va a poner el dinero, todavía está en manos de los hombres y nos vendría bien una mano femenina ahí también.