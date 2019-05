$!Llevar el embarazo en grupo es mejor

“Yo puedo decirles que es algo normal, pero si hay otra mamá en el grupo que diga ‘Ah sí, eso me pasó a mí, es normal’, pues se hace más aceptable”, declaró Laura Moore, una enfermera en una clínica en Asheville, Carolina del Norte.

Una mujer confiesa que le dan extraños antojos de tocar pegamento y suavizante de ropa, arrancando risitas de las demás. Una enfermera les explica que eso podría ser síntoma de deficiencia de hierro. Es el tipo de tema inusual que no suele aflorar en las típicas consultas médicas de 15 minutos, en que el médico suele estar apurado y la mujer podría vacilar en mencionar algo que luzca inconsecuente.

El sistema ha sido calificado de promisorio por la Asociación de Obstetras y Ginecólogos de Estados Unidos. “Honestamente me encantó”, expresó de Victoria Tate, de 28 años de edad. Para sus dos primeros embarazos optó por el cuidado prenatal tradicional, pero probó el nuevo método la tercera vez. Su hijo Deklin nació el 30 de enero.

Las discusiones con las otras mujeres embarazadas fueron invaluables e hicieron que la experiencia sea menos estresante. En esa época tuvo que someterse a pruebas genéticas y a tratamiento por diabetes.

“Tuve que cambiar lo que comía, tuve que chequearme el azúcar a cada rato”, comentó la mujer. Los cuidados en grupo usualmente están cubiertos bajo el seguro médico. Si bien muchos hospitales ofrecen ese tipo de servicios, los estudios demuestran que sólo el 3% de las mujeres embarazadas los escogen, dijo Jessica Lewis, subdirectora de obstetricia en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale.

Algunas deciden no recibir esos cuidados, pero otras no saben que los tienen. Una de las razones por las cuales muchos centros médicos no tienen esos servicios es por el costo que conlleva tener un espacio y un personal especialiozado.

Lewis fue autora del más amplio estudio que se haya hecho hasta ahora sobre el tema, que involucró a 9.300 mujeres en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville. Tras seis años de estudio, se demostró que las mujeres que asistieron a por lo menos cinco sesiones tenían una probabilidad 70% menor de tener un bebé prematuro o de peso deficiente, comparado con las que optaron por la atención individualizada.