¿Llevas un espía en el bolsillo?

Por: Isaac Ramírez

Hace unos días, en una conversación entre amigos, surgió el tema ¿nuestros teléfonos inteligentes podrían estar espiándonos? Entiéndase: enviando información constantemente a empresas que terminan conociéndonos mejor que nosotros mismos. Si eres de los que dices que todo eso es un mito, que son teorías de conspiración de gente sin oficio o, mejor aún, que no eres famoso para que alguien te esté espiando, creo que es momento de que tomes asiento, ya que lo que estás a punto de leer puede que te mueva un poco el piso.

¿Puede Facebook abrir el micrófono y escuchar lo que hablo? La respuesta de Mark Zuckerberg ante el Congreso de los Estados Unidos fue: “Están hablando de estas teorías de la conspiración de que escuchamos lo que sucede en tu micrófono y lo usamos para los anuncios. No hacemos eso”.

¡Ok! Si Facebook no lo hace, ¿los otros sí? Aquí es donde entra un estudio hecho por algunos académicos del Departamento de Informática de Northeastern University, ellos realizaron un experimento, en el que participaron más de 17,000 de las aplicaciones más populares de Android, para averiguar si alguna de ellas estaba usando secretamente el micrófono del teléfono para capturar audio.

El resultado de dicho experimento fue que no encontraron evidencia de que una aplicación active inesperadamente el micrófono o envíe audio cuando no se lo pida. Pero eso no significa que Facebook y otras aplicaciones no estén escuchando ciertos sonidos a su alrededor a través del micrófono de tu teléfono. Un informe de diciembre de The New York Times afirma que hay cientos de juegos para teléfonos inteligentes que usan el software de una compañía llamada Alphonso que aprovecha el acceso al micrófono de tu teléfono.

“Al usar el micrófono de un teléfono inteligente, el software de Alphonso puede detallar lo que la gente ve, identificando las señales de audio en anuncios y programas de televisión, a veces igualando esa información con los lugares que visita y las películas que ven”, explicó el Times. “La información se puede utilizar para orientar anuncios de manera más precisa y tratar de analizar cosas como qué anuncios llevaron a una persona a ir a un concesionario de automóviles o aprovechar x oferta en un supermercado”.

No cantes victoria que hay más. Ahora, lo que encontraron los investigadores de Northeastern University es un poco más perturbador e inquietante; descubrieron una práctica “diferente”: aplicaciones que graban secretamente la pantalla de nuestro teléfono y envían esa información a terceras aplicaciones como GoPuff registrando el comportamiento de los usuarios dentro de la plataforma y lo envían a un dominio afiliado a Appsee, una empresa que ha dicho abiertamente que tiene la capacidad de registrar lo que los usuarios están haciendo en una aplicación.

Taxiiii. El año pasado, aplicaciones como Uber fueron objeto de duras críticas, luego de que se descubriera que la aplicación seguía rastreando la ubicación de sus clientes hasta cinco minutos después de que terminaran su viaje, lo que era una clara invasión a la privacidad de los mismos.

Este tema no es sólo de grandes nombres. Si estás pensando que sólo las grandes marcas como Facebook, Google, Twitter o Instagram lo hacen, están muy equivocados; aplicaciones para seguir el estado del tiempo, para hackear redes sociales, para hacer más rápido tu celular, agregar más memoria, enfriar el teléfono, extender la batería, entre otras, en el mejor de los casos abiertamente colectan información tuya de toda clase, y en el peor instalan troyanos o códigos maliciosos que dan permiso a otros para instalar en tu móvil aplicaciones por su cuenta, recolectando información específica de cuentas de banco, tarjetas de crédito, nombres de usuarios y contraseñas, etc.

El tema no es exclusivo de los móviles. Corría el 2013 cuando, bajo una avalancha de críticas y pruebas, un ejecutivo de LG admitía públicamente que espiaban a sus usuarios a través de los micrófonos de sus Smart TV; Samsung también caería en el mismo saco al tener la misma práctica con el agregado de que también los televisores tenían cámara.

Los hogares inteligentes también tienen oídos. El boom de los hogares inteligentes y el internet de las cosas ha hecho que millones de usuarios compremos equipos como el Amazon Echo o Google Home, los ponemos en nuestra sala, cocina, habitación, cuarto de baño, en todos lados... y son equipos que están en modo de escucha 24 horas al día, esperando una palabra clave para prestar sus servicios.

¡Ok,ok!, ya tengo miedo, ¿y ahora qué hago? Empieza por controlar los permisos que le das a las aplicaciones, por ejemplo: ¿para qué necesita una App del banco tener acceso al micrófono, agenda de contactos o galería de fotos? Así que vamos directos a lo que te hizo leer este artículo en principio, es muy simple, así es como puedes desactivar el micrófono a esas aplicaciones de las que tienes dudas, en ambas plataformas.

En un iPhone. En iPhones con iOS11 o superior, vaya a Configuración -> Privacidad -> Micrófono y luego deslice para desactivar el acceso de cualquier aplicación a su micrófono.

Android. Para teléfonos con Android Oreo 8.0 o superior, abre la configuración de tu teléfono -> Aplicaciones y notificaciones -> Información de la aplicación -> Permiso de la aplicación. Desde allí puedes revocar el acceso de una aplicación al micrófono de tu teléfono.

Es completamente comprensible el nivel de paranoia que muchas personas sienten acerca de sus teléfonos y es que casi todo el tiempo tenemos encima un pequeño dispositivo repleto de sensores que pueden medir y etiquetar nuestro comportamiento. Sin embargo, la precisión asombrosa de los anuncios que ves, casi con certeza, no es por completo el resultado de que el teléfono lo escuche literalmente todo; es una combinación de nuestras migajas digitales que vamos dejando por todos lados y la combinación de lo que hacemos en el mundo real que se captura a través de aplicaciones. ¡Hasta una próxima!

El autor es editor en jefe de gadgetdominicana.com / @isaacramirez