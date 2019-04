Lo que necesitas saber sobre el trasplante de córnea

Instrucciones y cuidados

Antes del trasplante al paciente se le realiza una evaluación anestésica preoperatoria de rutina. Asimismo, el doctor recomienda solo utilizar los medicamentos indicados por su médico correctamente y no suspender el uso de ninguna gota a menos que le haya sido ordenado, no reclinarse hacia adelante, no cargar objetos pesados, no sumergir la cabeza en agua, cuidar de que el ojo no se moje con agua, no estrujarse los ojos y, ante cualquier molestia o signo de alarma, acudir a su oftalmólogo.