$!Lo que sabemos (hasta ahora) sobre el regreso de ‘Sex and the city’

Cuál será la trama. El nombre de la nueva serie es ‘And just like that...’. Según reseñan medios internacionales, la misma contará con 10 capítulos, de 30 minutos cada uno, y explorará la ahora más complicada vida amorosa y de amistad de las protagonistas, quienes se encuentran ya en sus 50 años.

El regreso de ‘Sex and the city’ a la pantalla chica es un hecho. Hace tan solo días se confirmó que la serie retornará de la mano de HBO Max para dar continuidad a las aventuras en la ciudad de Nueva York de Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes, y desde ya estamos esperando con ansias su estreno. Pero como todo indica que nos tocará esperar, pues ni siquiera ha empezado el rodaje, te contamos todo lo que sabemos hasta el momento sobre el icónico reboot .

Por qué Kim Cattrall no estará. Esta temporada vuelve sin Kim Cattrall, quien interpreta a Samantha Jones en la historia. Muchos se han preguntado por qué la actriz no acompañará a las demás, y aunque no hay una respuesta definitiva, algunos sugieren que se debe a la tensa relación entre Cattrall y Sarah Jessica Parker, quien da vida a Carrie en la serie.

Según apuntan, ambas actrices protagonizaron altercados dentro y fuera del set en las grabaciones de Sex and the city, pero la relación se complicó aún más cuando Parker dio el pésame a Cattrall tras la muerte de su hermano a lo que la última respondió: “Tú no eres mi familia, no eres mi amiga, deja de explotar nuestra tragedia para restaurar tu personaje de ‘chica buena’”.