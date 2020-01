$!Los 10 temores que nos impiden alcanzar metas y disfrutar la vida

1. El cambio

2. La soledad

El miedo a la soledad puede llevar a mantener malas relaciones, a crear resistencia a vivir solos, y a desarrollar una obsesión por las redes sociales para evitar las conexiones cara a cara. Morin indica que en general es inteligente evitar la soledad, ya que es importante rodearse de personas sanas e interacciones sociales saludables, pero no debemos llegar al extremo de temerle.

3. El fracaso

Una de las formas para enfrentarlo es zambullirnos en una experiencia en la que el éxito no esté garantizado. En estas oportunidades tenemos a nuestra disposición distintas lecciones y oportunidades que nos pueden ayudar a encontrar el éxito en sus distintas facetas.

4. El rechazo

Ya sea que tengas miedo de invitar a alguien a una cita o de pedirle un aumento a tu jefe, el miedo al rechazo podría mantenerte atrapado. Aunque el rechazo pica, no duele tanto como una oportunidad perdida.

Muchas personas evitan conocer personas o entablar nuevas relaciones por temor al rechazo. Incluso las personas casadas a veces evitan pedir cosas a su cónyuge, porque se imaginan que dirá que no.

5. La incertidumbre

La incertidumbre conduce a evitar probar cosas nuevas. Viene acompañada del pensamiento de que “no hay garantía de que hacer algo nuevo mejore la vida”. Pero, si algo es cierto, es que permanecer igual es una forma segura de permanecer estancado. Sea cual sea la forma que adquiera tu miedo, no permitas que la incertidumbre te detenga de probar nuevas experiencias como iniciar en un nuevo trabajo o mudarte a una nueva ciudad.

6. Un pronóstico cierto

Si quieres llamarte psíquico y acertar constantemente, apuesta a un hecho desafortunado e inevitable: sucederán cosas malas en la vida. Sin embargo, no podemos permitir que el miedo a la fatalidad nos impida disfrutar la vida. No podemos evitar que sucedan cosas malas, pero sí podemos impedir que el miedo nos bloquee de vivir una vida rica y plena que, entre los malos sucesos, también está llena de cosas buenas.

7. Que nos hagan daño

Si tus padres te enseñaron a mirar a ambos lados antes de cruzar la calle para evitar que te lastimaras, puede que paralelamente hayas desarrollado un temor a ser lastimado. Este te puede conducir a ser emocionalmente sobreprotector de ti mismo al temer enfrentar sentimientos incómodos y heridas emocionales, que por consiguiente podrían llevarte a crear conexiones profundas y significativas. Sin riesgo emocional, no hay recompensas.

8. Ser juzgado

9. La insuficiencia

¿Alguna vez has sentido que no eres lo suficientemente bueno? Esta mentalidad conduce a uno de tres caminos: hacerte sentir que no estás a la altura, llevarte a convertirte en un perfeccionista para demostrar tu valía, o te podrías convertir en una persona de bajo rendimiento.

El miedo a la insuficiencia puede estar muy arraigado. Y, si bien es difícil enfrentarlo de frente, nunca tendrás éxito hasta que te sientas digno de alcanzarlo.