Los “biohackers” empujan los límites del cuerpo humano

“Durante los últimos cinco años, mi edad biológica no ha cambiado”, cree este hombre de penetrantes ojos azules que dice que espera vivir lo suficiente para ver cómo los progresos científicos prolongarán considerablemente la esperanza de vida.

“Todavía no he encontrado un chip útil para prolongar la vida”, contó este empresario de 36 años que acude regularmente a una clínica privada para hacerse análisis de sangre cuyos resultados determinarán su estilo de vida.

Vladislav Zaitsev, un programador de 28 años, aprendió de forma autodidacta a implantar chips en el cuerpo humano, tras no conseguir terminar la carrera de medicina.

Tijeras moleculares

En esta búsqueda de la vida eterna, algunos biohackers se interesan por la terapia génica, uno de los campos más prometedores de la investigación médica.

El biohacker estadounidense Josiah Zayner causó sensación en 2017 al transmitir en directo un intento de modificar su genoma mediante “tijeras moleculares” Crispr.

Esta herramienta revolucionaria inventada en 2012 simplifica las técnicas de modificación del ADN. Se ha utilizado con éxito para tratar una enfermedad genética de la sangre, la drepanocitosis.

Pero las autoridades médicas y la Administración de Alimentos y Medicamentos advierten contra el uso de tijeras en kits DiY (do it yourself, hazlo tú mismo) puestos a disposición del público.

A menudo cortan al lado del gen deseado, provocando mutaciones inesperadas, explica Kiran Musunuru, profesor de genética de la Universidad de Pensilvania: “Es muy fácil de hacer si no te importan las consecuencias”.

Los biohackers están en lo cierto cuando afirman que, en teoría, el envejecimiento puede ralentizarse, incluso bloquearse, afirma el biólogo ruso Maxim Skulachev, especialista en longevidad de la Universidad pública de Moscú.

“Creemos que el envejecimiento es, de una forma u otra, como un programa en nuestro genoma”, dice este investigador, y “la única forma de luchar contra el envejecimiento es romper este programa, piratearlo de algún modo”.

De esta manera, las enfermedades relacionadas con la edad y el cáncer podrían combatirse, agrega el científico, que asegura que vivir hasta los 100 años puede convertirse en una norma. Pero también predice que las personas muy ancianas desarrollarán problemas de salud aún desconocidos.

El problema con los biohackers es que quieren ir “demasiado rápido”, agrega Maxim Skulachev, cuyo equipo busca un medicamento que pueda actuar en el proceso del envejecimiento genético.

“Por el momento, no hay tecnología para romper este programa y desde este punto de vista (...) los biohackers se hacen ilusiones”.

“Sacarse el máximo partido”

Es un tema de sueños y también de dólares. En su nueva empresa Biodata, Stanislav Skakun propone análisis médicos a 150.000 rublos (2.140 euros, 2.320 dólares) para un estudio completo. Sus clientes son principalmente altos ejecutivos y empresarios.

Algunos de los más ricos pagan hasta 250.000 rublos al año para acceder a un club deportivo moscovita apodado “laboratorio de biohacking”.

El club, inaugurado el año pasado bajo el lema “Sácate el máximo partido”, está en la planta 58 de un rascacielos en “Moskva-City”, el distrito financiero de la capital rusa. Los miembros son “directores de empresas o altos ejecutivos”, explica su fundador Artiom Vasiliev.

El joven de 29 años se lanzó en la “ciencia del deporte” después de una carrera de alto nivel como atleta. Detrás de él, en una cinta de correr, un miembro del club se pone una máscara que analizará el aire exhalado.

Pasados unos minutos, el instrumento le muestra cuándo su entrenamiento ha sido más eficaz. Más tarde entrará a una habitación enfriada con nitrógeno líquido, que le ayuda a recuperarse del esfuerzo.

A pesar de su entusiasmo, Vasiliev duda de que vaya a vivir cientos de años. “Más bien creo que puedes vivir 100, 115 años o 120 años pero vivirlos de una buena manera”.