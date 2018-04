Los cómics, un primer paso a la lectura

“Los cómics como herramienta de motivación a la lectura, no es algo que nosotros nos estamos inventando, ya se ha usado en muchos países, especialmente en Europa y Estados Unidos, naciones con un alto nivel de producción de cómics y también con un alto valor cultural y de lectura”, explica Leorian Ricardo, director creativo de Moro Studio. “Se ha demostrado que un tema que los niños encuentran aburrido, trabajado desde un cómic les llama mucho más la atención y es más viable para que no solamente se interesen por el libro en sí, sino por el personaje, el tema o para seguir investigando más de los mismos”.

Actualmente, la industria de los cómics tiene una fuerte presencia en distintos países del mundo y su influencia se puede notar en la forma en que el material que proviene de las historietas es exitosamente adaptado a otros medios como el cine, la televisión, los videojuegos, etc. El medio en sí de los cómics ha crecido tanto que a veces es fácil olvidar la importancia que puede tener un simple paquito en las manos de un niño.

El noveno arte, historietas, paquitos, fotonovelas, muñequitos, tebeos, novelas gráficas o cómics, no importa cómo se llamen, siguen siendo una serie de dibujos o ilustraciones colocadas en una secuencia determinada para contar una historia o suceso. Se han visto ejemplos de este tipo de expresión artística a lo largo de la historia del arte, desde códices precolombinos y pinturas murales egipcias o griegas hasta relieves romanos y vitrales de iglesias.

“Antes de entrar en 1ro. de la Escuela Pública República de Chile, en la Montecristy del Barrio San Carlos, mi hermano y yo comprábamos, leíamos y alquilábamos paquitos”, comenta la escritora Leibi Ng. “Consumíamos todo. No había una línea clara de qué era de hembras y qué de varones, pero se fue deslindando con los años, y obvio que las editoriales ya las tenían prefijadas. Mis favoritos eran Castorcito, Sal y Pimienta, Archie, Pequeña Lulú y Vidas Ejemplares”.

“Por su particular característica, el cómic es una herramienta indispensable para el público infantil y juvenil”, expresa Dulce Elvira, directora de la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana. “Con los cómics muchos creamos un hábito de lectura. En mi caso, en mi natal ciudad de Santiago lo intercambiábamos por un chele. Le decíamos muñequitos y me encantaba leerlos. Tenía mis favoritos que leía una y otra vez”.

Por cierto, la cultura del cómic ha cobrado más fuerza en el país en recientes años con eventos como la M.C.D. (Exposición de Manga y Cómics en Dominicana), el Jfest, la Feria Mundo Animé y la ya mencionada Fiesta del Cómic. En estos eventos los entusiastas de los cómics y otros pasatiempos afines pueden compartir, disfrutar de conciertos, charlas, talleres y hasta ir disfrazados como sus personajes favoritos.

“Ahora, en la reciente Fiesta del Cómic realizada por la Vicepresidencia a través de la Biblioteca Infantil y Juvenil, comprobamos que muchos escritores forjaron su hábito lector a través de los paquitos”, agrega Dulce Elvira. “Y precisamente ese fue uno de los objetivos al realizar esta maravillosa actividad: rescatar el cómic como recurso de motivación a la lectura, además de mostrar el avance que tiene este arte en nuestro país”.

Y es que, al final del día, utilizar la accesibilidad del lenguaje narrativo de las historietas como una ventana al arte, la historia, la ciencia y cualquier otro tema complejo es una gran idea. Los cómics son un gran punto de partida para introducir a una nueva generación de lectores al fantástico mundo de entretenimiento y educación que ofrece la literatura.

¿Dónde conseguirlos? Hoy en día para adquirir cómics solo tienes que pasar por tiendas como Librería Cuesta, el local de Moro Studio, la tienda de ropa Casi Dao y las sucursales de Gaming Dogma. También está la opción de acceder a páginas como Amazon.com para comprar cómics y novelas gráficas o adquirir cómics digitales.

Cómics para todas las edades:

Bone: The Complete Cartoon Epic in One Volume, por Jeff Smith (todas las edades)

All Star Superman, por Grant Morrison y Frank Quitely (para adolescentes)

Daytripper, por Gabriel Ba y Fabio Moon (para adultos)

The Complete Calvin and Hobbes, por Bill Watterson (todas las edades)

Marvels, por Kurt Busiek y Alex Ross (para adolescentes)

Mafalda, por Joaquín Salvador Lavado Tejón, alias Quino (para todas las edades)

Maus, por Art Spiegelman (para adultos)