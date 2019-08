$!Los cómics, un punto de partida al fantástico mundo de la lectura

Superman, Memín, Mafalda, Batman, La Pequeña Lulú y Águila Solitaria son solo algunos de los personajes que inspiraron la imaginación de un sinnúmero de chicos y chicas mientras trataban de darle sentido a las palabras que acompañaban las increíbles ocurrencias de sus cómics favoritos. El deseo de comprender lo que ocurría en estas páginas fue una gran motivación y apoyo para desarrollar las habilidades de lectura y también es una excelente introducción al mundo de la literatura. A continuación veremos algunas novelas gráficas y series de cómics que pueden funcionar como un gran punto de partida para introducir a una nueva generación de lectores al fantástico mundo de infinitas posibilidades de entretenimiento y educación que ofrece la literatura.

“Bone: The Complete Cartoon Epic in One Volume”, por Jeff Smith

(todas las edades)

Creado por Jeff Smith “Bone” cuenta la historia de Fone Bone, Phoney Bone y Smiley Bon, tres primos que por accidente se pierden en un misterioso valle lleno de extrañas criaturas, pero con la ayuda de la joven Thorn, su enérgica abuela y el Gran Dragón Rojo vivarán la más fantástica aventura de sus vidas. Originalmente la saga de Bone se publicó en una serie de 55 cómics que ganó más de 41 premios nacionales e internacionales relacionados a la industria del cómic pero actualmente toda la historia puede ser encontrada en un solo tomo que ha sido incluido en la lista de las diez mejores novelas gráficas de todos los tiempos de la revista Time.

“All Star Superman”, por Grant Morrison y Frank Quitely

(desde los 13 años en adelante)

Originalmente publicada como una serie limitada y ahora recopilada en un tomo, este cómic escrita por Grant Morrison e ilustrada por Frank Quitely es una carta de amor al personaje de Superman. Independiente a la continuidad de los cómics regulares, en esta historia vemos como nada es imposible para Superman, excepto que, después de un accidente, él está muriendo. Ahora, con sus días contados, el Hombre de Acero decide atender los asuntos pendientes de su vida y asegurarse de dejar la Tierra como un lugar mejor antes de partir.

“Daytripper”, por Gabriel Ba y Fabio Moon

(desde los 13 años en adelante)

Esta miniserie creada por los artistas brasileños (y hermanos gemelos) Fábio Moon y Gabriel Bá y publicada por Vertigo Comics, un sello del DC Comics actualmente está disponible en un solo volumen. Aquí conocemos a Bras de Olivias Dominguez, un joven que desea ser un escritor tan exitoso como su padre pero que pasa sus días escribiendo el obituario de extraños. Cada capítulo explora un período importante en la vida de Bras en Brasil y muestra una existencia llena de posibilidades de felicidad y tristeza, bueno y malo, amor y soledad. Por otro lado, cada capítulo termina de la misma forma, con la muerte de Bras. Con esta novela gráfica Fábio Moon y Gabriel Bá no solo han creado una historia que celebra sus influencias de la cultura latina sino que también resalta la importancia de vivir la vida al máximo.

“The Complete Calvin and Hobbes”, por Bill Watterson

(todas las edades)

Esta tira cómica creada por Bill Watterson originalmente fue publicada entre 1985 y 1995 en más de 2,400 periódicos y su popularidad fue tal que fue recopilada en 18 libros recopilatorios. En este cómic vemos las aventuras y travesuras de Calvin, un niño de 6 años con demasiada imaginación y Hobbes, su inseparable tigre de peluche (el cual Calvin cree que es real). A través de sus diminutos protagonistas y sus divertidas desventuras Watterson trata temas como comercialismo, política, arte y cultura. Todas las aventuras de Calvin y Hobbes están disponibles en una colección de cuatro volúmenes.

“Kingdom Come”, por Mark Waid y Alex Ross

(desde los 13 años en adelante)

Publicada originalmente por DC Cómics en una serie de cuatro partes en 1996, en esta historia escrita por Mark Waid e ilustrada Alex Ross vemos como en un futuro cercano la nueva generación de superhéroes se ha vuelto muy irresponsables con sus poderes, pero después de una tragedia Superman, Batman, la Mujer Maravilla y otros héroes originales deben de regresar y enseñarle a sus contrapartes el verdadero significado de la justicia. Lo que ellos menos se imaginan es que Lex Luthor y su nueva sociedad secreta de villanos tienen un plan que pone a todo el mundo en peligro. “Kingdom Come” no solo es una obra galardonada, también es considerada un clásico del género.

“Mafalda”, por Joaquín Salvador Lavado Tejón, alias Quino

(todas las edades)

No podía faltar esta clásica creación de Quino que ha sido un gran motivador para varias generaciones de nuevos lectores. Publicada desde 1964 hasta 1973 como una tira cómica en la prensa argentina, esta serie seguía las vivencias de Mafalda, una niña que odia la sopa, ama a los Beatles y que cuestiona todo lo relacionado a la sociedad, la política y el estado del mundo. Además ella siempre está acompañada por su sus padres, su hermano y sus amigos. Los cómics de Mafalda siempre han sido muy populares en toda Latinoamérica y varios países europeos y sus recopilaciones son muy populares, pero una buena opción para adentrarse en el mundo de esta niña precoz es “10 años con Mafalda”.

“Maus: Relato de un superviviente”, por Art Spiegelman

(desde los 13 años en adelante)

Esta historia creada por Art Spiegelman originalmente fue publicada en un formato serializado desde 1980 hasta 1991 en la revista Raw y luego fue recopilada en una novela gráfica. Esta historia abarca varios géneros del cómic como el histórico y el biográfico ya que el punto de partida de la trama son las entrevistas que el mismo Spiegelman le hace a su padre, Vladek Spiegelman, sobre sus vivencias como judío polaco y sobreviviente del holocausto. Una de las técnicas utilizadas por el autor, y quizás la más llamativa, es el reemplazo de la raza humana con distintos animales, por ejemplo, los alemanes son gatos, los judíos son ratones, etc. Entre los diversos premios que ha recibido esta obra está el Premio Pulitzer en 1992 (es la primera novela gráfica en recibir este honor) y el Premio literario de ficción de Los Ángeles Times en 1993.

“A contract with God”, por Will Eisner

(desde los 13 años en adelante)