$!Los curiosos pasatiempos de las celebrities durante la cuarentena

Aunque cuarentena no es sinónimo de vacaciones, la realidad es que estos días de confinamiento en casa nos han dado mucho tiempo libre para dedicarle a esas actividades y hobbies que generalmente no cabían en nuestra agenda diaria por la falta de tiempo.

Antonio Banderas

Antonio Banderas es como el vino: mientras más le pasan los años, más bueno se pone. Sin embargo, que a sus 59 años luzca en buen estado físico no es casualidad, pues no importa que truene, ventee o relampaguee, para él no hay excusa para no ejercitarse.

En un video publicado en su Instagram demuestra que ni siquiera la cuarentena lo para, y comparte con quienes lo siguen su rutina de ejercicios en tiempos de coronavirus.