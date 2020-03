$!Los fans de los perros desafían al coronavirus

"No dejaremos que se acerquen a otros perros, los llevaremos en transportín", afirma.

La única excepción fue una joven competidora de 18 años que no viajó finalmente a Birmingham, donde se celebra el salón hasta el domingo, porque "ayer su madre dijo que no", explicó Blayvas.

"¡Es el mayor espectáculo del mundo! Lo reservamos todo hace un año, el hotel, el avión", explica Inna Blayvas, de 42 años, que llegó desde Israel con seis amigos y sus compañeros de cuatro patas. Cada uno gastó más de 1,000 euros en el viaje y no contemplaban anularlo.

La epidemia del nuevo coronavirus puede ahora afectar a los perros, pero esto no basta para asustar a los fans de estas mascotas, que eran numerosos en la apertura el jueves en Inglaterra de Crufts, la exposición canina más grande del mundo.

Desinfectante tras las caricias

"Parece que los perros también lo pueden contraer", suspira Corinne Mechoud, de 52 años, que llegó de Francia con Myway, una pequeña Spitz alemana que lleva en brazos.

Para evitar que esta campeona de Francia atrape el virus "no la voy a dejar que ande por todas partes", afirma la criadora, que también vigila su propia salud. "Me lavo las manos con desinfectante y no doy besos a la gente", explica.

Por todas partes hay frascos de gel hidroalcohólico, también frente a cada estand, y los criadores animan a los visitantes a utilizarlo tras haber acariciado a los animales.

El año pasado, 3,000 perros llegaron del extranjero para rivalizar en belleza y obediencia. Entre los países, Italia debía presentar este año el mayor número de animales (366 inscritos) por delante de Francia, Alemania y Holanda.

Pero el país mediterráneo sigue siendo el primer foco europeo de la epidemia, que ha matado allí a más de cien personas.

"La participación será tal vez inferior debido a las personas procedentes de regiones de alto riesgo y que decidieron no viajar", dice Charlotte McNamara, responsable de salud y bien estar del Kennel Club, que organiza el evento.

Sin embargo, se muestra optimista sobre su éxito y recuerda las recomendaciones del gobierno: "dijeron que debemos continuar con las actividades habituales y tomar precauciones, así que pienso que la gente vendrá y disfrutará".

Algunos patrocinadores, como Royal Canin, anunciaron que no enviarían a sus empleados y la Asociación de Entrenadores de Perros de Compañía decidió ausentarse.

"Me parece que hay menos gente que de costumbre, debido al coronavirus", dice Louise Leone, una sexagenaria estadounidense, sentada en primera fila para presenciar un desfile.

Desde los años 1980, esta fan de Colorado no se pierde una edición de Crufts pero este año, "un poco preocupada" por la epidemia, lleva una mascarilla verde bajo las gafas "por medida de precaución".