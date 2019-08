$!Los “mejores amigos” de la pareja para aumentar el deseo sexual

La influencia de los colores



Los olores varían tu estado de ánimo

La lavanda mejora el estado de ánimo, calma la ansiedad, aumenta el flujo sanguíneo y alivia el dolor físico. La Escuela de Medicina de la Universidad de Miami mostró que el olor a lavanda “tuvo un significativo efecto transitorio al mejorar el estado de ánimo, permitiendo que las personas se sintieran más relajadas y hacer que el cálculo matemático fuera más rápido”. Por su parte, el regaliz puede elevar los niveles de estrógeno y la presión arterial. En el siglo I d.C., los médicos lo usaban por su capacidad de poner a los pacientes de un humor suave. La investigación de Smell and Taste Treatment and Research Foundation ha encontrado que el olor del regaliz no sólo hace que la gente sea más feliz, físicamente está también más despierta o excitada. ¿Y el chocolate? Científicos de la Universidad Británica de Westminster, en Londres, han descubierto que oler chocolate fortalece la actividad del sistema inmunológico humano. La Chicago’s Taste and Smell Research Foundation demostró que el aroma a chocolate provoca un ligero aumento en el flujo sanguíneo en el pene. También estimula el cerebro para liberar las endorfinas que actúan sobre el sistema nervioso central, esos analgésicos naturales que influyen en el comportamiento y cuyos niveles elevados aumentan nuestra sensación de bienestar.

De acuerdo a Alan Hirsch, creador y director neurológico de la Fundación para el Tratamiento e Investigación del Olor y el Sabor de Chicago (EEUU), existen otros aromas que levantan la libido de los hombres con mayor potencia al “ayudar a crear estados de ánimo románticos y experiencias sensuales” e incluso a “intensificar la vida íntima”. Hablamos de la vainilla, el aroma de una pizza de queso, de las palomitas de maíz, pastillas de menta, manzana verde, naranja o canela.