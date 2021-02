$!Los niños y el uso de internet, un tema que alarma en pandemia

Pasar más tiempo en internet se ha convertido en la constante en la vida de la mayoría de niños a causa de la pandemia. Ante la necesidad de educarse y socializar por esta vía, es casi imposible exigirles mantenerse alejados del mundo cibernético. Esa es la razón por la cual ahora los padres deben estar más atentos que nunca a los peligros que se exponen sus hijos.

“Si bien las tecnologías brindan enormes oportunidades para promover los derechos de los niños, estas mismas herramientas, también pueden aumentar su exposición a la violencia sexual; en especial cuando los niños o sus familias no saben cómo cuidarse”, dice en un comunicado Rosa Elcarte, representante de UNICEF, a propósito de celebrarse hoy, nueve de febrero, el Día Internacional de Internet Segura.

Las cifras en República Dominicana con relación a inseguridad cibernética y falta de conocimiento sobre los riesgos online, son de alarmar. De acuerdo a una reciente investigación realizada por la organización en favor de la niñez en el país, el 57 % de los adolescentes dice no sentirse seguro en internet, mientras que el 46 % dice no saber qué hacer si pasa algo que no les gusta en las redes sociales.