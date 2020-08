$!Los podcasts de mujeres famosas que te cambiarán la vida después de escucharlos

La participación activa en los últimos años del sexo femenino en el entretenimiento nos demuestra que ciertamente las mujeres se están apoderando de la escena, pues ya no solo quieren encasillarse en una sola rama, sino que prefieren explorar y explotar al máximo ese talento y don de gracia que se nos confiere por naturaleza. Muestra de ello es el debut de personalidades como Michelle Obama y Demi Moore en el novedoso mundo de los podcasts, una herramienta que han sabido utilizar a su favor para llevar mensajes edificantes y transformadores de vida a toda la comunidad que las sigue. Aquí te dejamos esos 5 podcasts de famosas que debes escuchar y que de seguro no te arrepentirás.

The Michelle Obama Podcast

Hace ya tres años Michelle Obama se despidió de su cargo de primera dama de los Estados Unidos, pero eso no quita que siga siendo una mujer admirada por muchos. Así lo demostró con el éxito de su libro de memorias ‘Mi historia’ y el documental de Netflix bajo el mismo nombre. Ahora, la exprimera dama se embarca en otro reto que desde ya promete ser exitoso, su podcast 'The Michelle Obama Podcast', en el que junto a importantes personalidades abordará temas como la salud femenina, el matrimonio y política. El pasado 29 de julio el programa se estrenó con un invitado de lujo; su esposo, el expresidente Barack Obama, con quien debatió sobre responsabilidad y crecimiento personal. Si no quieres perderte ninguno de los episodios de 'The Michelle Obama Podcast', accede a Spotify, donde ya está disponible.