$!Los retos de la virtualidad para los niños con autismo

Ruth Rodríguez (madre de Luis Daniel, de 4 años)

Marvin del Cid (padre de Raúl, de 8 años)

Yanely Gil (madre de Yanry, de 7 años)

“Desde finales del año escolar pasado, cuando los profesores enviaban las clases por WhatsApp, mi pareja y yo acordamos que si la modalidad iba a ser virtual no íbamos a inscribir al niño, una decisión con la que su psicóloga estuvo de acuerdo. Y es que, de por sí el sistema presencial no está preparado para enseñar a estos niños, menos a través de la virtualidad. No estoy de acuerdo con la imposición del Gobierno de obligar a los niños a recibir clases virtuales. Durante ese tiempo que mi hijo ha estado fuera del colegio, nos hemos preocupado porque reciba terapia ocupacional, cognitiva y del desarrollo”.

Laura Guerrero (madre de Alonso, de 5 años)

“Bajo la modalidad virtual, mi hijo duró apenas dos semanas. El niño abandonaba la tableta, se echaba a correr y cuando oía que le decíamos ‘ven, vamos a hablar con la profe’, lloraba y ni por ahí pasaba. La propia directora del colegio fue quien me sugirió que dejara de someter al niño a esa tortura, pues evidentemente no estaba aprendiendo nada. Al pasar un año ya de todo esto, y ver que siguen cerradas las escuelas, me lleno de rabia e impotencia. Los niños con autismo no pueden permanecer sentados en una silla en el colegio, haciendo actividades guiadas, ¡menos tomar clases a través de una pantalla! Para que haya equidad y respeto a las diferencias de pensamiento la postura debió haber sido: invitamos a quienes quieran llevar a sus hijos a la escuela de forma segura a que lo hagan, mientras que los que prefieran el esquema virtual, también pueden hacerlo. En una sociedad avanzada se toman en cuenta las excepciones, y los niños dentro del espectro autista son una excepción, por lo que deben ser incluidos también en el panorama educativo. Los niños con autismo están simplemente vacíos bajo la modalidad virtual”.

Yina Zapata (madre de Diego, de 5 años)

“La escolaridad virtual para mi hijo no ha sido nada fácil. En vista de que tanto su padre como yo trabajamos, no podemos acompañarlo como deberíamos en sus clases, ya que por su edad y condición no puede tomarlas solo. En nuestro caso, tuvimos que pagar a una maestra para que nos ayudara. A nivel emocional, ha sido una experiencia muy frustrante y en lo económico, ni se diga; nos ha tocado incurrir en gastos para los que no estábamos preparados. En cuanto a su proceso de aprendizaje, entiendo que no ha avanzado lo que debería. Aunque en este tiempo ha aprendido a tomar dictados, a sumar y está aprendiendo a restar, todavía no sabe leer, cosa que sé que si estuviera en clases presenciales ya sabría, pues no es lo mismo tener a alguien que le enseñe en casa, que quizá no tiene la vocación y paciencia para ayudarlo, a que vaya al colegio”.