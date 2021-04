$!Los siete besos más emblemáticos de la gran pantalla

La gran pantalla siempre ha sido el medio ideal para capturar escenas románticas que se quedan con nosotros por mucho tiempo en nuestras memorias. ¿Cómo olvidar el apasionado beso bajo la lluvia entre Noah y Allie en “The Notebook” o el tierno besuqueo en el ascensor de Romeo y Julia en “Romeo + Julieta”? A propósito de que hoy, 13 de abril, se celebra el Día Internacional del Beso, recordamos esos y otros cinco que han pasado a la historia como los más emblemáticos de la industria cinematográfica.

Gone with the Wind (1939)

Scarlett O'Hara (Vivien Leigh), es la joven más bella, caprichosa y egoísta de la región de Georgia, 1861. Ella se con el arrogante y apuesto Rhett Butler (Clark Gable) y aunque al inicio es una relación de conveniencia se convierte en un turbulento romance.

From Here to Eternity (1953)

En esta clásica película vemos la vida de varios soldados en la base militar de Pearl Harbor en Hawái en 1941 y entre estas historias está la relación secreta entre el sargento Milton Warden (Burt Lancaster) y Karen (Deborah Kerr), la esposa del capitán Holmes (Philip Ober). La vida de todos es alterada para siempre con el ataque japonés Pearl Harbor, pero antes de eso vemos Milton y Karen comparten uno de los besos más icónicos de la gran pantalla.

Ghost (1990)

Cuando Sam Wheat (Patrick Swayze), un ejecutivo de banca e inversiones, y Molly Jensen (Demi Moore), una escultora de cerámica, son una pareja feliz, pero cuando él es asesinado su espíritu se queda atrás para advertir a su amante de que el peligro no ha terminado. Al final ambos reciben un regalo inesperado, un último beso de despedida.

Before Sunrise (1995)

Jesse (Ethan Hawke) y Céline (Julie Delpy) son dos jóvenes que se encuentran en un tren en Europa y terminan pasando una noche juntos hablando y paseando en Viena. Desafortunadamente, ambos saben que esta será probablemente su única noche juntos y el primer beso que comparten es un reflejo de todo lo que sienten.

Romeo + Juliet (1996)

En esta adaptación de la famosa obra de Shakespeare vemos la confrontación entre los Montesco y los Capuleto, las dos familias más poderosas de Verona Beach, pero cuando Romeo Montesco (Leonardo DiCaprio) se enamora de Julieta Capuleto (Claire Danes) entre ellos surgirá un épico y trágico amor.

Spider-Man (2002)

Peter Parker (Tobey Maguire) es un tímido e inteligente estudiante de bachillerato que está enamorado de su vecina y la chica más popular de la escuela, Mary Jane (Kirsten Dunst). Durante una exposición, Peter es mordido por una araña genéticamente modificada y adquiere poderes, pero después de una tragedia familia él decide usar sus habilidades para luchar contra el mal como un superhéroe. Cuando Peter en su identidad de Spider-Man salva la vida de Mary Jane ambos comparten un hermoso beso bajo la lluvia.

The Notebook (2004)