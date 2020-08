$!¿Los tratamientos caseros estimulan el crecimiento del cabello?

Las vías importantes: las vías de administración por las que se colocan los tratamientos caseros no son compatibles. ¿Cómo así? La dermatóloga afirma que los alimentos son para el consumo, las pastillas, comprimidos son para administración oral y absorción gastrointestinal, es decir, no están diseñadas para absorción en cuero cabelludo, por tal razón al no ir inmersos en un vehículo correcto, no serán absorbidos ni tendrán ningún efecto. Por el contrario podrían producir eccema (dermatitis por irritación, caspa, entre otros).